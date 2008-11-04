آمریکای پس از بوش باید سیاست خود را تغییر دهد/ در زمین طراحی شده دشمن بازی نشود

به گزارش خبرگزاری مهر محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با اشاره به سیاست های غلط حزب جمهوریخواه آمریکا اظهار داشت: اعلام جنگ صلیبی با جهان اسلام، نفرت از آمریکا را در جهان افزایش داد و آمریکا به بهانه مبارزه با القاعده زندانهای مخفی دراروپا، آسیا وآمریکا را پر ازمجاهدان راه حق و مخالفان سلطه طاغیان جهانی کرد و ندای اسلام خواهی و عدالت طلبی در جوامع مسلمین را به زندان و شکنجه پاسخ داد.

وی افزود: حمله بی نتیجه به افغانستان و عراق و تداوم سیاست سرکوب در سرزمین‌های اشغالی یک تصویر زشت و نفرت بار از هیئت حاکمه آمریکا در نزد افکار عمومی جهان ترسیم کرده است، جانشین بوش باید به این نفرت خاتمه دهد و سیاست جدید آمریکا در مناسبات با جهان اسلام را مورد بازخوانی قرار دهد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا گفت: سرمایه داری کنونی جهان با بحران مواجه است و دولت‌های اروپایی و آمریکایی پیش از آنچه به بیرون از مرزهای خود بیاندیشد، باید به مسائل و مشکلات مردم خود بپردازند و از دخالت در امور دولت‌ها دیگر بپرهیزند.

حبیبی درادامه اظهار داشت: اگریک آسیب شناسی جدی درخصوص تضادهای موجود جوامع سرمایه‌داری صورت نگیرد، سقوط و فروپاشی نتیجه این بی توجهی خود خواهد بود و جهان اسلام نمی‌خواهد دنباله رو جوامع سرمایه‌داری باشد.

وی با اشاره به پیچیدگی حضورکفار واستکبار جهانی درجوامع اسلامی گفت: همانطورکه مقام معظم رهبری هفته گذشته در دیدار دانش آموزان و دانشجویان فرمودند طراحی دشمن ایجاد اختلاف و به جان هم انداختن فعالان سیاسی است و همه مراقب باشند در زمین طراحی شده دشمن بازی نکنند و شرط این هوشیاری آن است که ما برای تداوم انقلاب دستور کار روز داشته باشیم و مرز آنرا با دستور کار دشمن تشخیص دهیم.

حبیبی با اشاره به استمرار دشمنی آمریکا با ملت ایران و گرامیداشت سالروز 13 آبان تصریح کرد : دولت آینده آمریکا باید خصومت علیه ملت ایران را پایان دهد و فصل جدیدی از مناسبات بر اساس قوانین بین المللی و احترام متقابل را آغاز کند. دولت آینده آمریکا باید حق ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح پرسش‌های جدید از سوی رئیس جمهوری برای نخبگان حوزه و دانشگاه در خصوص بحران مالی در جهان و تدوین الگویی از اقتصاد اسلامی اظهار داشت: نامه رئیس جمهور به حوزه و اقتصاددانان در حقیقت یک استمداد برای رسیدن به یک الگوی نوین اقتصادی است و خوب است که پاسخی شایسته به آن ارائه شود، اما دولت دهها مرکز تحقیقات در وزارتخانه‌های مربوط در اختیار دارد صدها کارشناس در این مراکز کار علمی و تحقیقاتی می‌کنند و آنها باید به این سوالات در درجه اول پاسخ دهند و حرف خود را در خصوص راه حل‌های اقتصادی و رسیدن به یک الگوی جامع یکی کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی به بحث لایحه طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و افزود: همه باید کمک کنیم و بعنوان یک طبیب اشکالاتی که وجود دارد را رفع کنیم.

حبیبی افزود: بحث پیرامون بودجه سال آینده باید ناظر به همین تحولات در جهان سرمایه داری باشد و باید معلوم شود تحولات پدید آمده در قبض و بسط پیش بینی درآمدها و بر آورد هزینه‌ها چه چشم اندازی را ترسیم می‌کند.

وی تصریح کرد: اجرای سیاستهای اصل 44 و اجرای برنامه پنجساله و نیز عملیاتی کردن طرح تحول اقتصادی قطعا اعداد و ارقام بودجه را دستخوش تغییرات زیادی خواهد کرد وبحث اصلی این است چه کسانی درتعیین درست این اعداد و ارقام ارزیابی‌ها را انجام می‌دهند و چقدر می‌شود به محاسبات آنها اعتماد کرد؟ که این بحث‌های کلیدی ماست که باید حل شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین تحولات عراق در خصوص توافق نامه امنیتی اشاره کرد و افزود: اگر شروط دولت عراق و شرط آیت الله سیستانی در توافقنامه لحاظ شود دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و اولین شرط این است که نام توافقنامه را به طرح خروج آمریکا از عراق تغییر دهند و متن را شفاف نمایند و برای تصویب آن اجماع ملی و نظر پارمان عراق شرط اصلی باشد.

حبیبی در پایان ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) گفت: مسلمانها از برکت وجود آن امام رئوف برخوردارند و در جغرافیای ایران این برخورداری ویژگی‌ خاص خود را دارد.