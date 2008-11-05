حسین بهبودی مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرح وظایف و مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی پس از تأیید مقام معظم رهبری شرح مأموریتهایی دارد که ترویج فرهنگ قرآنی کشور از جمله آن به شمار می رود تا با استفاه از ابزارهایی چون آموزش قرآن، تربیت کادر متخصص و پژوهش در این حوزه به این مهم اقدام کرده باشد.

وی با بیان اینکه از سال 62 که سازمان دارالقرآن کریم شکل گرفت، فعالیتهای قرآنی به صورت سازمان یافته آغاز شد، تصریح کرد: با توجه به پیشینه و صبغه حوزه فعالیتهای قرآنی، آموزشهای سازمان یافته، مراحل تکاملی را طی کرده است. از سال 62 تا 72 مجموعه منحصر به فرد دوره های تربیت معلم قرآن کریم برگزار شد که در بخشهای آموزش قرآن کریم دارای شاخه های مختلفی بوده است. شاخه اول روخوانی، روانخوانی، تجوید، صوت، آسیب شناسی ویژه نخبگان، ویژه شرکت کنندگان در مسابقات داخلی و بین المللی، شاخه دوم شامل مفاهیم قرآن کریم و شاخه سوم ترجمه و تفسیر بوده است.

بهبودی در ادامه به دوره های تخصصی تربیت ممتحن قرآن کریم، تربیت داور، تربیت مدرس قرآن، تربیت معلم قرآن در سطوح مختلف و با گرایشهای مختلف اشاره و با تأکید بر اینکه تربیت معلم عمومی از جهاتی حائز اهمیت است، افزود: دوره های تکمیلی تربیت معلم دارای 6 گرایش است که 4 گرایش آن طراحی شده و شامل تربیت معلم مفاهیم قرآن، تربیت معلم صوت اللحن، تربیت معلم تجوید، تربیت معلم پیش دبستانی است که ابتدا به صورت عمومی با روش تدریس آشنا و سپس در حوزه های تخصصی وارد می شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان دارالقرآن کریم از 2 سال پیش موظف شده این طرح را کامل و پیگیری کند، گفت: مصوبه برگزاری دوره های علمی کاربردی تربیت معلم قرآن از بهمن ماه امسال برگزار می شود. دفترچه های آن آبان ماه توزیع و ثبت نام صورت می گیرد. 2 برابر ظرفیت پذیرش می شوند که پس از گزینش و مصاحبه پیش بینی شده تا 100 نفر برای ترم اول انتخاب شوند. این دوره کاردانی است که دوره کارشناسی ناپیوسته نیز طراحی کرده ایم که پس از تصویب اجرایی می شود.

مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در ادامه یادآور شد: دوره های تربیت مبلغ قرآن کریم از 26 فروردین ماه آغاز شده است. 2 ترم آن سپری شده و دومین گزینش نیز انجام شده است که اینک 110 نفر پذیرش و مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه 850 مؤسسه و مرکز قرآنی از سازمان تبلیغات اسلامی مجوز دریافت کرده اند تا در زمینه علوم قرآنی، قرآن آموزی و پژوهشهای قرآنی فعالیت کنند، اظهار داشت: به منظور غنی سازی و بازآموزی مدیران مراکز قرآنی دوره هایی پیش بینی شده است. یک دوره تخصصی از 1 تا 4 آبان ماه در استان قم برگزار شد که طی این دوره ها مدیران مراکز و مؤسسات قرآن کریم توانمندیها و مهارتهایشان را ارتقا می دهند.

حسین بهبودی در ادامه تصریح کرد: در این ایام یک دوره مخصوص کارشناسان قرآن ادارات کل سازمان اول آذرماه برگزار می شود. همچنین دوره های تربیت داور نیمه اول آذر ماه در تهران برگزار می شود. نیمه اول بهمن نیز تربیت مدرس قرائت قرآن کریم برگزار خواهد شد.