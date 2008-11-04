به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی در حاشیه آیین گشایش جبهه جهانی همبستگی برای صلح در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آقای رییس جمهور قرار است چه کسی را به عنوان سرپرست وزارت کشور معرفی کند؟ گفت: در این ارتباط به زودی تصمیم گیری میشود؛ ما نمیتوانیم وزارت کشور را بدون سرپرست بگذاریم، در ابتدا سرپرستی برای وزارت کشور معرفی و بعد از آن فردی به عنوان وزیر کشور برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که گزینههای دولت برای سرپرستی وزارت کشور چه کسانی هستند؟ نیز گفت : در این ارتباط آقای رییس جمهور باید تصمیم گیری کند.
داوودی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که چرا هیچ یک از اعضای دولت، کردان را در جلسه استیضاح همراهی نکردند و در واقع از وی دفاعی صورت نگرفت گفت: چون یک بار نسبت به مسائلی که به آقای کردان نسبت داده میشد بحث و دلایل و استدلالها گفته شده بود و استدلالهای جدید دیگری در این ارتباط نبود.
وی همچنین گفت: بحث در مورد عملکرد ایشان در وزارت کشور نبود، بلکه بر سر رای اعتمادی بود که قبلا به آقای کردان داده شده بود و حالا شک کرده بودند که آیا رای اعتماد درستی دادهاند یا نه.
معاون اول رییس جمهور افزود: بنابراین این بحثها یک بار انجام شده بود؛ پس دیگر نیازی نبود بحث شود و حال اگر مجلس شورای اسلامی تشخیص بر آن داشت که رای اعتماد قبلی خود را مجددا بررسی کند و بررسی کرد، جزو اختیاراتش است و هیچ مشکلی نیست.
بر اساس این گزارش داوودی که به جای رییسجمهور در آیین گشایش جبهه جهانی همبستگی برای صلح حضور پیدا کرده بود در پاسخ به این پرسش که اولین پیام صلح شما برای چه کسی است؟ نیز اظهار داشت اولین پیام صلح ما به تمام مردم دنیاست.
وی افزود: آنچه الان نیاز داریم این است که به مردم دنیا مرتبا آگاهی بدهیم تا با آگاهی که پیدا میکنند در برابر زورگویی حکومت های زورگو ایستادگی و به آنها اعتراض کنند و انشاءالله این پروسه با آگاهی بیشتر مردم دنیا به حرکت پرشتابتر به سمت صلح منجر و از جنگها و خونریزیها دست برداشته میشود.
داوودی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما این مسائل تاثیر دارد گفت: بسیار تاثیر دارد.
وی افزود: شما دیدید آقای رییسجمهور در سازمان ملل با استفاده از رسانههای پرسرعت پیام ناب اسلام و عدالت را که در واقع پیام اهل بیت و پیامبر عظیمالشان اسلام است، مطرح کردند و دیدید چگونه این پیام به گوش افراد مختلف در عرصه جهان رسید، از جمله به گوش خود مردم آمریکا که آثار آن را به تدریج میبینیم؛ همین مردمی که قبلا اعتراض کمتری میکردند یا آگاهی کمتری داشتند اکنون میگویند باید تغییر صورت گیرد و این نتیجه پیامها و آگاهیهاست، و شما به عنوان رسانههای پرسرعت بزرگترین نقش را دارید که این پیام الهی را به گوش جهانیان برسانید.
وی با بیان این که ما از 1400 سال پیش پیامهای اصیل و راستین را در اختیار داریم، گفت: ما باید با وسایل پرسرعت جمعی این پیامها را به گوش مردم جهان برسانیم.
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