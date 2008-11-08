تنها یک چهارم خسارات خشکسالی در لرستان جبران شد

حسین پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: بر اساس برآورد اولیه با توجه به پدیده خشکسالی و سرمازدگی میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی استان 282 میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: این میزان خسارت در قالب بخش های امور دام 87 میلیارد تومان، زراعت 151 میلیارد تومان، باغبانی 15 میلیارد تومان، منابع طبیعی و آبخیزداری 11 میلیاردتومان، امور عشایری 15 میلیارد تومان و شیلات 8 میلیارد تومان خسارت وارده شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: میزان اعتبار اختصاص یافته به منظور جبران خسارات خشکسالی 69 میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 10 میلیارد تومان به احداث شبکه های آبیاری تحت فشار، 46 میلیارد ریال به کشاورزان فاقد بیمه محصولات کشاورزی و مابقی به یارانه های خرید کود، بذر، انواع سموم و آموزش روشهای مبارزه با آفات گیاهی و باغی اختصاص یافته است.

پیرحیاتی یادآور شد: تاکنون حدود 13 هزار تن بذر اصلاح شده جهت کاشت خریداری شده که برای هر کیلو بذر مبلغ 150 تومان یارانه اختصاص یافته است که در این رابطه بذر مورد نیاز به قرار هر کیلو 335 تا 360 تومان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به کاهش محصولات بر اثر خشکسالی و سرمازدگی، خاطر نشان کرد: نسبت به سال گذشته میزان کاهش در محصول گندم 245 هزارتن، جو 157 هزار تن و کلزا 1250 تن در استان بوده است.

این مسئول با بیان اینکه بیشترین خسارت به باغات استان با توجه به سطح زیرکشت به ترتیب در شهرستانهای دورود، پلدختر و خرم آباد بوده است، عنوان کرد: لرستان در بین استانهایی که دچار خشکسالی شده اند دارای رتبه نهم است.