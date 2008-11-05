دانشگاه گیلان از کمبود فضای ساختمانی رنج می برد

رئیس دانشگاه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دانشگاه پاسخگویی نیاز منطقه نیست زیرا به رغم پتانسیل بسیار بالا، امکانات به تناسب این پتانسیل برای این دانشگاه فراهم نشده است.

وی گفت: با توجه به رشته های مختلف در این دانشگاه، دانشکده های اختصاصی برای رشته ها وجود نداشته به علاوه اینکه مایلیم در رشته های مهم علوم جدید نیزدانشکده راه اندازی شود.

حاتم زاده با اشاره به اینکه دانشکده مدیریت و اقتصاد در این دانشگاه وجود ندارد اظهارداشت: در دانشکده علوم انسانی رشته های بسیار زیادی که هر کدام می تواند به عنوان یک دانشکده مجزا باشند ولی همه دراین دانشکده متمرکز شده اند.

وی اشاره کرد: بیش از 12 رشته از قبیل حقوق، اقتصاد و مدیریت در دانشکده ادبیات این دانشگاه قرار دارد که هر کدام به تنهایی می تواند یک دانشکده مجزا باشند.

حاتم زاده در ادامه با تاکید بر سرمایه گذاری آموزش نیروی انسانی از اساتید و جامعه دانشگاهی خواست با استفاده از فرصت و ظرفیت موجود در جهت توسعه در دانشگاهها تلاش کنند.

این مسئول همچنین بزرگترین فقر را نادانی ذکر کرد و ریشه مشکلات اجتماعی را فقرعلم و نادانی دانست وافزود: اگر دو مولفه دانایی و رفاه نسبی برای مردم یک جامعه مهیا باشد افراد آن جامعه دچار مشکل نخواهند شد.

حاتم زاده نیروی انسانی را بالاترین سرمایه یک کشورعنوان کرد و یادآور شد: امروزاستان براساس شاخص جمعیتی از خیلی از دانشگاههای پیشرفته کشور و استانهای دیگر سرآمد تر و جلوتر است.

