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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۹:۰۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- رسانه های آمریکایی "باراک اوباما" را رئیس جمهوری جدید آمریکا خواندند.

- منابع خبری از سخنرانی باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا در شیکاگو خبر دادند.

- یکی از نمایندگان جبهه التوافق در پارلمان عراق اعلام کرد: دولت عراق بعد از موافقت واشنگتن با اصلاحات پیشنهادی بغداد، توافقنامه امنیتی را به امضا می رساند.

-سیاستمداران عراقی تاکید دارند : بین جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و باراک اوباما که به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور اعلام شده است، هیچ فرقی وجود ندارد.

-شرکت کنندگان در همایشی که درنجف اشرف به منظور بحث و بررسی چالش های امضای توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن برگزار شد، بر حمایت خود از مواضع حوزه علمیه و دولت عراق مبنی بر اجرای اصلاحات در بندهای توافقنامه به گونه ای تضمین کننده حاکمیت و استقلال کشورشان باشد، تاکید کردند.

-" آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان روزگذشته وارد عربستان شد و مورد استقبال "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه این کشور قرار گرفت، در این دیدار دو طرف درباره افق های همکاری بین اسلام آباد و ریاض با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند. 

-یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه علمای اسلام از عرب های آمریکا خواست تا به جان مکین نامزد جمهوریخواه آمریکا به این علت که وی دشمنی روشن و واضح به شمار می رود و وجودش موجب ادامه جهاد در نفوس آنان می شود، رای دهند.

- "محمد خزاعی" نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بر پرهیز از اشتباهات گذشته در شورای حقوق بشر این سازمان تاکید کرد.

کد مطلب 777468

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