روحیه جنگ طلبی اوباما از مک کین کمتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فیدل کاسترو" اوباما را فردی باهوش تر و با جنگ طلبی کمتر در مقایسه با "جان مک کین" توصیف کرد.

وی در یادداشت خود که در روزنامه های دولتی کوبا منتشر شد، به این مسئله اشاره کرد که ارزیابی خود را تا روز انتخابات آمریکا ( دیروز سه شنبه) به تاخیرانداخته بود تا کسی زمانی نداشته باشد که بگوید کاسترو چیزی نوشته که می تواند از سوی نامزدها در تبلیغات آنها مورد استفاده قرار گیرد.

کاسترو افزود:" بدون شک، اوباما باهوش تر و فرهیخته تر از مک کین رقیب جمهوریخواه خود است. مک کین فردی پیر، جنگ طلب و بی فرهنگ است که سالم هم نیست."

وی تاکید کرد که اگر جمهوریخواهان در این انتخابات پیروز شوند، خطر جنگ افزایش و فرصتها برای حرکت مردم به سوی جلو کاهش می یابد.

