31 طرح فشار قوی برق در گلستان در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح‌های برق‌رسانی شهرستان مینودشت افزود: 18 پروژه برق فشار قوی تاپایان سالجاری با سرمایه گذاری بالغ بر540 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی، میزان اعتبار سال جاری برای اجرای این پروژه ها را 0 28 میلیارد ریال اعلام کرد.

هاشمی از تختصیص 250 میلیارد ریال برای ساماندهی شبکه برق شهرستان مینودشت خبر داد و گفت: برای پروژه احداث ایستگاه 230 کیلو ولت مینودشت، پروژه احداث خط 230 کیلو ولت گنبد به مینو دشت به طول 25 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال در نظرگرفته شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان بیان داشت: پروژه احداث خطوط 63 کیلو ولت اطراف ایستگاه 230 کیلو ولت مینودشت به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال از مهمترین پروژه های برق شهرستان مینودشت است.

وی اضافه کرد: با اعتبارات اختصاص یافته برای شبکه برق شهرستان مینودشت، وضعیت نابسامان برق این شهرستان ساماندهی خواهد شد.

بیش از یک میلیون 500 هزار مشترک برق در استانهای گلستان و مازندران وجود دارد.

