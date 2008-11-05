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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۲

31 طرح فشار قوی برق در گلستان در دست اجرا است

31 طرح فشار قوی برق در گلستان در دست اجرا است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت: 31 پروژه برق فشار قوی در استان گلستان با اعتباری بالغ بر 910 میلیارد ریال در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح‌های برق‌رسانی شهرستان مینودشت افزود: 18  پروژه برق فشار قوی تاپایان سالجاری با سرمایه گذاری بالغ بر540 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی، میزان اعتبار سال جاری برای اجرای این پروژه ها را 0 28 میلیارد ریال  اعلام کرد.

هاشمی از تختصیص 250 میلیارد ریال برای ساماندهی شبکه برق شهرستان مینودشت خبر داد و گفت: برای پروژه احداث ایستگاه 230 کیلو ولت مینودشت، پروژه احداث خط 230 کیلو ولت گنبد به مینو دشت به طول 25 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال در نظرگرفته شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان بیان داشت: پروژه احداث خطوط 63 کیلو ولت اطراف ایستگاه 230 کیلو ولت مینودشت به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال از مهمترین پروژه های برق شهرستان مینودشت  است.

وی اضافه کرد: با اعتبارات اختصاص یافته برای شبکه برق شهرستان مینودشت، وضعیت نابسامان برق این شهرستان ساماندهی خواهد شد.

بیش از یک میلیون 500 هزار مشترک برق در استانهای گلستان و مازندران وجود دارد.

کد مطلب 777475

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