مهدی بی باک ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: ساعی سالها در سطح اول تکواندو جهان حضوری موفق داشته و در سخت ترین شرایط بهترین نتایج را کسب کرده و افتخار آفرین بوده است.

وی ادامه داد: من به دوستی با او افتخار می کنم چرا که سالها در کنار هم بودیم و با هم تمرین کرده ایم. او چون یک دوست برای ما و برادربزرگتر جوانترها در تیم های ملی حضور داشت. شخصی با خصوصیات بارز اخلاقی چون ساعی هرگز از ذهن ها پاک نخواهد نشد.

بی باک در مورد حضور در مبارزه خداحافظی ساعی گفت: قرار است روز جمعه به همراه دانشگاه آزاد جهت شرکت در یک تورنمنت بین المللی به صربستان برویم. ولی اگر در ایران باشم باعث افتخار من خواهد بود و خیلی خوشحال خواهم شد تا در کنار او باشم و در این مراسم شرکت کنم.

دارنده اولین مدال طلای تاریخ تکواندو ایران در پایان گفت: امیدوارم مراسمی در خور نام و شان قهرمان بزرگی چون ساعی برای او برگزار شود و به نحوی شایسته از او قدردانی شود.