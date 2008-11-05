به گزارش خبرنگارمهر، فیلم سینمایی "خرس" به کارگردانی ژان ژاک آنو پنجشنبه 16 آبان ساعت 22 در برنامه سینما یک به نمایش در‌می‌آید. این فیلم داستان یک توله‌خرس یتیم است که در تلاش برای یافتن یک حامی تازه با خرسی بزرگ زخمی برخورد می‌کند. خرس بزرگ ابتدا او را نمی‌پذیرد. شکارچی‌ها با سگ دنبال خرس می‌آیند و توله‌خرس به دام می‌افتد...

"خرس" محصول سال 1989 فرانسه است. این فیلم در بخش بهترین تدوین نامزد اسکار شد و آنو در جوایز سزار جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد. این فیلمساز 65 ساله فیلم‌های "نام گل سرخ" 1986، "عاشق" 1991، "هفت سال در تبت" 1997، "دشمن پشت دروازه" 2001 و "دو برادر" 2004 را در کارنامه دارد.





پوستر فیلم "خرس"

"سایه خیال" ساخته حسین دلیر به تهیه‌کنندگی محمدمهدی دادگو جمعه 17 آبان ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. فیلمنامه را مسعود جعفری جوزانی نوشته و داستان با بازی مرحوم حسین پناهی درباره نویسنده‌ای خیالپرداز است که در محفلی ادبی از شخصیتی خیالی صحبت می‌کند... عزت‌الله انتظامی، حمیده خیرآبادی، جلال مقدم و حمید جبلی بازیگران "سایه خیال" هستند.

مجموعه تلویزیونی و افسانه‌ای علمی "سقوط پنهان" در قالب دو فیلم پنجشنبه و جمعه از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم 180 دقیقه‌ای سال 2008 بر مبنای رمانی به همین نام از مایکل کرایتن ساخته شد و میکائیل سالومون آن را کارگردانی کرد. داستان "سقوط پنهان" درباره گروهی دانشمند است که درباره یک بیماری مرگبار که ریشه در موجودات فضایی دارد، تحقیق می‌‌کنند.

بنجامین برات، اریک مکورمک، کریستا میلر و دانیل دائه کیم در این مجموعه نقش‌آفرینی می‌کنند که ریدلی و تونی اسکات از تهیه‌کنندگان آن هستند. "سقوط پنهان 1" پنجشنبه 16 آبان ساعت 23:45 و قسمت دوم آن جمعه 17 آبان ماه ساعت 17:45 از شبکه دو پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی "جزیره اسرارآمیز" ساخته راسل مالکاهی محصول 2005 آمریکا پنجشنبه 16 آبان ماه ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم بر اساس رمان ژول ورن ساخته شده و درباره چند آمریکایی است که در بحبوحه جنگ داخلی با یک بالن فرار می‌کنند و اتفاقی در جزیره‌ای مرموز فرود می‌آیند که محل زندگی کاپیتان نمو است...

کایل مک‌لاکان، دانیل کالورت، گابریل انوار و پاتریک استیوارت در فیلم 172 دقیقه‌ای "جزیره اسرارآمیز" ایفای نقش کرده‌اند. مالکاهی 55 ساله در مقام کارگردانی سینما فیلم‌هایی مثل "کمانه"، "مکوی واقعی"، "سایه" و "شر موجود: انقراض" را در کارنامه خود ثبت کرده است.

فیلم سینمایی "دل و دشنه" به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی جمعه 17 آبان ساعت 22:30 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم داستان زنی به نام سحربانو است که یک پزشک ایلیاتی است. او تصمیم گرفته به خاطر شهادت برادرانش در جنگ هفت سال سیاهپوش باشد و ...

ساغر باصری، شهرام زرگر، محمد متوسلانی و فردوس کاویانی در "دل و دشنه" بازی کرده‌اند. جعفری جوزانی نویسنده و فاطمه تهرانی تهیه‌کننده این فیلم هستند. جعفری جوزانی فیلم‌های سینمایی "جاده‌های سرد"، "شیر سنگی" و "بلوغ" را در کارنامه دارد و این روزها مشغول تولید "در چشم باد" است.

فیلم سینمایی "جری" جمعه 17 آبان ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. گاس ون سنت این فیلم را سال 2002 بر مبنای فیلمنامه خودش مقابل دوربین برد و مت دیمن و کیسی افلک در آن بازی می‌کنند. داستان درباره دو دوست است که نام هر دو آنها جری است. دوستی این دو مرد جوان زمانی مورد آزمون قرار می‌گیرد که بدون آب و غذا در صحرا همراه می‌شوند.

این فیلم 103 دقیقه‌ای اولین بار در جشنواره ساندنس به نمایش درآمد. ون سنت فیلم‌های "آیداهو خصوصی من"، "ویل هانتینگ خوب" و "در جستجوی فورستر" را ساخته و سال 1998 برای "ویل هانتینگ خوب" نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد. او سال 2003 با "فیل" نخل طلا و جایزه بهترین کارگردانی کن را برد. ون سنت "میلک" با بازی شان پن را آماده نمایش دارد.

فیلم سینمایی "در رکاب تزار" به کارگردانی اولگ ریاسکوف محصول سال 2007 جمعه 17 آبان ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره جنگ بزرگ شمالی و به خصوص وقایع مربوط به نبرد پولتاوا است. دیمیتری میلر، الکساندر بوخاروف و سینا نیازوا در "در رکاب تزار" نقش‌آفرینی کرده‌اند.



داستان فیلم سال 1709 در اروپا روی می‌دهد. روسیه و سوئد در حال جنگ هستند. در این بین لویی چهاردهم پادشاه فرانسه دو دوئل‌کننده را تبعید می‌کند که یکی از آنها طرفدار پتر کبیر سزار روسیه و دیگری هوادار چارلز دوازدهم پادشاه سوئد است. هر چند جنگ و وفاداری این دو را از هم جدا کرده، اما سرنوشت چیز دیگری برای آنها رقم زده است.