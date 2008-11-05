مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید کاغذ از کاه و کلش علاوه بر جلوگیری از خروج ارز مانع قطع درختان و سوزاندن کاه پس از برداشت برنج و حفظ محیط زیست می شود.
وی همچنین از تولید خمیرکاغذ از کاه برنج به صورت پایلوت توسط شرکت "ساقه کاسپین" خبر داد و افزود: هم اکنون برای عملیاتی کردن این طرح، سوله ۲۵۰متری در دست احداث است که قادر است روزانه سه تن خمیر کاغذ از کاه برنج در استان تولید کند.
متقی طلب اظهار داشت: سالانه 125هزار تن خمیر کاغذ توسط سه کارخانه بزرگ در استانهای گیلان، مازندران و خوزستان از چوب درخت و کاغذهای باطله تولید می شود.
این مسئول ادامه داد: این در حالیست که بر اساس این طرح با بهره گیری از30 درصد کاه تولیدی کشور می توان 600 هزار تن خمیر کاغذ تولید کرد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این شرکت " زرین فل " در شهرستان صومعه سرا اقدام به تولید بلوک و نئوپان از کاه برنج کرده است.
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