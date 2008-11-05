مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید کاغذ از کاه و کلش علاوه بر جلوگیری از خروج ارز مانع قطع درختان و سوزاندن کاه پس از برداشت برنج و حفظ محیط زیست می شود.

وی همچنین از تولید خمیرکاغذ از کاه برنج به صورت پایلوت توسط شرکت "ساقه کاسپین" خبر داد و افزود: هم اکنون برای عملیاتی کردن این طرح، سوله ۲۵۰‬متری در دست احداث است که قادر است روزانه سه تن خمیر کاغذ از کاه برنج در استان تولید کند.

متقی طلب اظهار داشت: سالانه 125هزار تن خمیر کاغذ توسط سه کارخانه بزرگ در استانهای گیلان، مازندران و خوزستان از چوب درخت و کاغذهای باطله تولید می شود.

این مسئول ادامه داد: این در حالیست که بر اساس این طرح با بهره گیری از30 درصد کاه تولیدی کشور می توان 600 هزار تن خمیر کاغذ تولید کرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این شرکت " زرین فل " در شهرستان صومعه ‌سرا اقدام به تولید بلوک و نئوپان از کاه برنج کرده است.

