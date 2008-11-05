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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۸

کوراش جوانان جهان/

رضوی به ترکیه دعوت شد/ جوانان ایران با ترکیب کامل به میدان می روند

رضوی به ترکیه دعوت شد/ جوانان ایران با ترکیب کامل به میدان می روند

رئیس فدراسیون جودو به عنوان مهمان ویژه در مسابقات کوراش قهرمانی جوانان جهان شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی کوراش با ارسال نمابری به تهران از عبدالجلیل رضوی، رئیس فدراسیون جودو و کوراش کشورمان دعوت کرد تا به عنوان مهمان ویژه در محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان حضور یابد.

مسابقات کوراش قهرمانی جوانان جهان 26 و 27 آبان ماه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد و تیم جوانان کشورمان نیز با ترکیب مهدی قلی پور (60- کیلوگرم)، محمد آبرومندی (66- کیلوگرم)، مجتبی بانجفی (72- کیلوگرم)، جواد محجوب (81- کیلوگرم)، حجت رهنما (90- کیلوگرم)، مجتبی نیک بین و امید آزادی (90+ کیلوگرم)، خسرو دلیر(سرمربی)، هوشنگ ولی پور(سرپرست) در این مسابقات به میدان خواهد رفت.

علاوه بر رضوی، محمد درخشان به عنوان رئیس اتحادیه کوراش آسیا و محمدرضا نصیری به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی این رشته ورزشی تیم کشورمان را در مسابقات قهرمانی جوانان جهان همراهی می کنند.

کد مطلب 777482

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