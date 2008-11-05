رضوی به ترکیه دعوت شد/ جوانان ایران با ترکیب کامل به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی کوراش با ارسال نمابری به تهران از عبدالجلیل رضوی، رئیس فدراسیون جودو و کوراش کشورمان دعوت کرد تا به عنوان مهمان ویژه در محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان حضور یابد.

مسابقات کوراش قهرمانی جوانان جهان 26 و 27 آبان ماه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد و تیم جوانان کشورمان نیز با ترکیب مهدی قلی پور (60- کیلوگرم)، محمد آبرومندی (66- کیلوگرم)، مجتبی بانجفی (72- کیلوگرم)، جواد محجوب (81- کیلوگرم)، حجت رهنما (90- کیلوگرم)، مجتبی نیک بین و امید آزادی (90+ کیلوگرم)، خسرو دلیر(سرمربی)، هوشنگ ولی پور(سرپرست) در این مسابقات به میدان خواهد رفت.

علاوه بر رضوی، محمد درخشان به عنوان رئیس اتحادیه کوراش آسیا و محمدرضا نصیری به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی این رشته ورزشی تیم کشورمان را در مسابقات قهرمانی جوانان جهان همراهی می کنند.