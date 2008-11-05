دو هزار نمایشنامه در حوزه هنری گلستان ساماندهی شده است

مسعود طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با تاسیس اتاق نمایشنامه و رفع مشکلات و محدودیتی که در متن‌های نمایشی وجود داشت خوشبختانه شاهد استقبال هنرمندان بوده‌ایم.

وی اظهار داشت: تاکنون آثار مختلفی از هنرمندان به واحد نمایش حوزه هنری استان ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این آثار توسط اعضا نمایشنامه و در نشستهای تخصصی مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.

به گفته طاهری، در آینده آثار نویسندگان شاخص کشور با دعوت و حضور نویسندگان نمایشنامه‌ها خوانش می شود.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان بیان داشت: امید می رود با جمع‌آوری، نقد و تحلیل این آثار شاهد ارتقا میزان توانمندی علمی، تخصصی و آشنایی بیشتر هنرمندان این حوزه باشیم.

وی اضافه کرد: سعی می شود با جدی نگریستن به مقوله تحلیل آثار، بخش اعظمی ازعدم ارتباط اعضا گروه اجراکننده نمایش را رفع سازیم.

استان گلستان بیش از یک هزار هنرمند در رشته نمایش دارد.