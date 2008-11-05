فخرالدین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله کمبود اعتبار و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز هم اکنون عملیات اجرای سد چراغ ویس سقز با سه سال تاخیر دنبال می شود.

وی افزود: علیرغم اهمیت موضوع اعتبارات اختصاص داده شده به این طرح ظرف سالهای گذشته بسیار پایین بوده است که ما بارها از وزیر نیرو درخواست کرده ایم که نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشند که متاسفانه هنوز این مهم اجرایی نشده است.

نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: زمان آغاز پروژه سد چراغ ویس سقز سال 83 بوده که باید هم اکنون بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی می داشت که متاسفانه هم اکنون میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه تنها 18 درصد است.

وی عنوان کرد: در سال جاری میزان تخصیص اعتبارات برای اجرای این سد تنها 67 درصد بوده است که بر اساس وعده های وزارت نیرو قرار است این میزان به بالای 80 درصد افزایش یابد.

حیدری خاطرنشان کرد: بر اساس تلاشهای صورت گرفته قرار است اعتبارات سد چراغ ویس در سال 88 به چهار برابر افزایش شود.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به کمبود آب آشنامیدنی در شهرستانهای سقز و بانه و همچنین وجود زمین های مستعد کشاورزی در این مسیر ساخت سد چراغ ویس بسیار با اهمیت است.

سد چراغ ویس در مسیر جاده بانه - سقز قرار دارد که در سال جاری مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار اضافی برای تسریع در روند ساخت این سد اختصاص پیدا کرده است.