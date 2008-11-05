به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" در تماسی تلفنی با باراک اوباما پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به وی تبریک گفت.

"دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید با اعلام این مطلب افزود که بوش در این تماس به اوباما گفت : آقای رئیس جمهور منتخب به شما تبریک می گویم. من و همسرم لورا، به شما و همسرتان تبریک می گوئیم.

بر همین اساس "نیکلا سارکوزی" نیز در پیامی پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به وی تبریک گفت.

باراک اوباما سناتور ایالت ایلینویز امروز با کسب 338 رای الکتورال در قبال 127 رای الکتورال مک کین به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاهپوست در تاریخ آمریکا خود را به مردم این کشور معرفی کرد.

اوباما 47 ساله در این انتخابات، آراء ایالت های فلوریدا، پنسیلوانیا و اوهایو را که ایالت های مهم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی 50 سال گذشته بوده اند برد.