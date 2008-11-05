فریدون مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اعضای کانون پرورش فکری استان در این مدت حائز رتبه و موفق به دریافت لوح و نشان های مختلف از مسابقات مختلف کشوری و بین المللی شدند که همه آن را مرهون تلاشهای خود اعضاء، مربیان و کارشناسان تلاشگر در کانون است.

وی اظهار داشت: سال 86 در مسابقه نقاشی بیروت سال 2005 دوره اول، "فاطمه برزمینی" از مرکزدلند، لوح تقدیر و در مسابقه نقاشی فنلاند 2006 دوره هفدهم، "لطیفه زبرجد" از مرکزگنبد 1موفق به دریافت دیپلم افتخار این مسابقات شده اند.

به گفته مردانی، همچنین در مسابقه نقاشی اقیانوس شناسی، " نسیم نوری پور، از مرکز بندر ترکمن و "سارا محمد امانی" از مرکز1گنبد، 2 نشان طلا کسب کردند.

مدیر کانون پرورش فکری گلستان بیان داشت: در سال جاری نیز در مسابقه نقاشی نوازاگورا ( بلغارستان)، " نازنین قرنجیک" از مرکز گرگان 1 موفق به دریافت دیپلم افتخار و در جشنواره فیلم کودکان برای کودکان (قاصدک) انیمیشن " تاب دوستی " و " صفا قلی راد" از مرکز 2 گنبد دیپلم افتخار دریافت کرده اند.

وی افزود: موفقیت در مسابقه نقاشی المپیک و پارا المپیک توسط "ابولفضل رجبلو" به عنوان نفر سوم مسابقه از مرکز رامیان را از دیگر موفقیتهای این کانون در سال جاری است.

وی یادآور شد: در مسابقه نقاشی شارجه نیز "مرجان زبرجد" 13 ساله از مرکز گنبد 1موفق به دریافت نشان طلا و دیپلم افتخار شده است .

وی اظهار داشت: "نادیا احمدی" 5/9 ساله از مرکز فرهنگی هنری گنبد یک، نشان برنز و یک دستگاه ارگ مخصوص کودکان و "لطیفه زبرجد" 12 ساله نیز از مرکز گنبد یک دیپلم افتخار مسابقه نقاشی جشنواره بین المللی طرابلس کشور لیبی را کسب کردند.



از 350 هزار کودک و نوجوان گلستانی، حدود 50 هزار کودک زیرپوشش 12 کانون ثابت و دو کانون سیار قرار دارند.