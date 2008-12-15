برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال در تعلیق

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار و امور اجتماعی واگذاری وظایف و اختیارات شورای عالی اشتغال به کمیسیون اقتصادی دولت را پیشنهاد کرده بود که 31 شهریور ماه مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت.

این مصوبه هیئت وزیران 28 مهرماه سال جاری با امضای پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ شده است.

گزارش مهر حاکی از آن است که اول شهریور 1377 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال به تصویب مجلس رسید و سپس این قانون در 11 شهریور 1377 مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت.

هدف از تشکیل ‌شورای عالی اشتغال بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که‌تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری می‌باشد و نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال هدف از تشکیل ‌شورای عالی اشتغال بود.



ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در زمینه اشتغال، تعیین سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه، برنامه‌ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها ، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (‌معلولین - زنان و‌جوانان) با رعایت مقررات مربوطه، ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه، اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار، از وظایف شورای عالی اشتغال بود که با تصویب دولت، این وظایف به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت واگذار شد.

وزیر کار و امور اجتماعی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزاری اقتصاد و دارایی، علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، نیرو، راه و ترابری، بازرگانی، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، تعاون، جهاد کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست کمیته امداد امام خمینی( ره )، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده و نمایندگان کارگران و کارفرمایان اعضای شورای عالی اشتغال را تشکیل می دادند.

به گزارش مهر، در حالی معاون اول رئیس جمهوری 28 مهرماه سالجاری مصوبه واگذاری وظایف و اختیارات شورای عالی اشتغال به کمیسیون اقتصادی دولت را ابلاغ کرده است که این مصوبه با قانون احیای شوراهای عالی در تناقض است. البته هنوز از برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال پس از ابلاغ قانون احیای شوراهای عالی خبری منتشر نشده است.