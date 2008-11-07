10 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف گلستان وارد شد

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تعداد نسبت به پرونده های وارده به دادگستری استان در این ماه بیش از سه هزار فقره رشد داشته است.

وی اظهار داشت: در این مدت بیش از شش هزار و 245 فقره پرونده به دادگستری استان وارد و ثبت شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف آق قلا با بیش از 44 درصد صلح و سازش، بیشترین آمار مصالحه پرونده ها را به خود اختصاص داده است.

به گفته جعفری، همچنین در ماه گذشته بیشترین پرونده های رسیدگی و مختومه شده مربوط به شوراهای حل اختلاف گرگان و گنبد بوده است.

معاون قضایی دادگستری گلستان بیان داشت: در این شوراها به ترتیب هزار و 246 و 785 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

600 شورای حل اختلاف با چهار هزار عضو در گلستان فعالیت دارد.