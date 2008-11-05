مدیر مرکز رشد به مهر خبر داد: راه اندازی فازهای جدید مرکز رشد علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمدرضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به کمبود فضا برای شرکتهای مستقر در مرکز رشد قصد داریم که به فضای فیزیکی برای پذیرش شرکتهای جدید اضافه کنیم.

وی یادآور شد: به همین منظور سالن سومی را تا پایان سال به بهره برداری می رسانیم که بتوانیم بخش عمده ای از فعالیتها را به این بخش منتقل کنیم. اتمام این سالن با استفاده از کمکهای ستاد توسعه زیست فناوری در دستور کار قرار دارد.

فاضلی اضافه کرد: این سالن تولید جزیی از پروژه هایی است که ستاد توسعه زیست فناوری قصد دارد در سال جاری آن را به اتمام برساند. گروهی از پروژه های حوزه زیست فناوری در سال جاری با توجه به هدف گذاری انجام شده زودتر به بهره برداری می رسند که این سالن نیز جزیی از این پروژه ها است.

وی با اشاره به افزایش فضاهای تولیدی جدید در بخش دارویی خاطرنشان کرد: سایت سوم نیز در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید که برای پایلوت صنعتی صنایع نوین دارویی شیمیایی راه اندازی شده است.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: صنایع نوین دارویی شیمیایی شامل داروهایی می شوند که دارای حجم کم اما ارزش افزوده بالایی هستند. ساختمان این سایت به اتمام رسیده است و ماشین آلات آن هم تا پایان سال نصب و راه اندازی می شود و امیدواریم تا اوایل سال آینده این دو فضای جدید به بهره برداری کامل برسد.