به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرگانی استان تهران، به منظور بهره مندی از توان شبکه اصناف در امر توزیع میوه و مرکبات، سازمان بازرگانی اصناف خوش نام که واحد صنفی مناسب از نظر فضا و سایر امکانات در اختیار دارند را به اداره کل تامین، توزیع و تنظیم بازار برای شرکت در طرح ویژه تنظیم بازار میوه و مرکبات نوروز 88 معرفی می نمایند.

در این راستا، واحدهای صنفی به گونه ای انتخاب می شوند که به راحتی در دسترس عموم مردم باشند، همچنین به منظور اطلاع رسانی به مردم نیز واحدهای صنفی عرضه کننده این طرح با پلاکارد مشخص می شوند.

بازرسان سازمان بازرگانی موظفند با انجام بازرسی های موثر، از جابجایی و تعویض میوه و مرکبات طرح جلوگیری نمایند تا علاوه بر رفاه حال مردم، نرخهای مصوب نیز رعایت شود. از سوی دیگر، عاملان فروش موظفند از عرضه خارج از طرح سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار جلوگیری نمایند.

هم استانی های عزیز می توانند در صورت مشاهده هر نوع تخلف با شماره تلفن 124 (ستاد خبری سازمان بازرگانی استان تهران) تماس حاصل نمایند.