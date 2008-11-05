فیروز زنوزی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محمدعلی جمالزاده گفت: برای بررسی و تحلیل آثار هر نویسنده باید آثار او را در مقایسه با دیگر نویسندگان آن دوره بررسی کنیم و برای بررسی درجه اهمیت و تاثیرگذاری جمالزاده نیز باید هم به آثار منشیان قاجاری و نویسندگان پاورقی نویس همعصر او مراجعه کنیم.

وی تصریح کرد: محمدعلی جمالزاده از نخستین نویسندگان ایرانی بود که فرهنگ عامه و اصطلاحات کوچه و بازار را وارد داستان کرد و به تعبیری خلاف جهت روزگار خود شنا کرد و طبیعی است که چنین نویسنده ای آثارش با مخالفتها و موافقتهای بسیار همراه شود.

به گفته این نویسنده یکی از مهمترین خدمات جمالزاده نزدیک کردن زبان به زبان مردم کوچه و بازار بود. در دوره او زبانی دشوار که بیشتر شبیه به زبان منشیان قدیم بود رواج داشت اما او به مرور نقش خلاقانه ای در تلطیف زبان فارسی پیش گرفت.

زنوزی یادآور شد: هر چند آثار جمالزاده قابل مقایسه با آثار دیگر نویسندگان نسلهای بعد نیست، اما نباید پیشگامی او را در تجربه و نگارش داستان کوتاه منکر شد.

وی افزود: برخی از داستانهای جمالزاده شباهت به قالب قصه های کهن دارد و در این آثار کمترعناصری که امروزه به عنوان عناصر اصلی داستان نویسی از جمله شخصیت پردازی دیده می شود و همین امر موجب می شود که گاه شخصیتهایی او در حد تیپ بمانند و کمتر شاهد پیشنهاد شخصیتی جدید و داستانی از سوی او به داستان امروز باشیم.