میانگین عمر ناوگان جاده ای کشور 14.7 سال است

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 13 هزار و 269 دستگاه اتوبوس با میانگین سنی 12.9 سال، 19 هزار و 856 دستگاه مینی بوس با متوسط عمر23 سال، 24 هزار و 373 دستگاه سواری با متوسط عمر5.4 سال و 223 هزار و 988 کامیون با متوسط عمر 17.5 سال در کشور وجود دارد.

بیشترین تعداد اتوبوس به ترتیب به استان سیستان و بلوچستان با هزار و 805 دستگاه با متوسط عمر 11.4 سال، خراسان رضوی با هزار و 396 دستگاه و متوسط عمر 14.1 سال، اصفهان با هزار و 172 دستگاه با متوسط عمر 14.9 سال و استان تهران با 918 دستگاه اتوبوس و میانگین سنی 10 سال تعلق دارد.

کمترین تعداد اتوبس نیز به ترتیب در چهار استان هرمزگان با 76 دستگاه و متوسط سنی 12.1 سال، کهکیلویه و بویر احمد با 80 دستگاه و متوسط عمر 10.2 سال، ایلام با 120 دستگاه و عمر 7 ساله ناوگان و همچنین استان مرکزی با 156 دستگاه اتوبوس و 11.6 سال میانگین وجود داشته است.

بیشترین تعداد مینی بوس نیز به ترتیب به استانهای خوزستان با 1582 دستگاه و متوسط عمر 20.9 سال، کرمانشاه با 1438 دستگاه و 20.3 سال، سیستان و بلوچستان با 1353 دستگاه و 20.9 سال و استان خراسان رضوی 1169 دستگاه و متوسط عمر 21.9 سال تعلق دارد.

کمترین تعداد مینی بوس نیز به ترتیب در استانهای هرمزگان با 100 دستگاه و متوسط عمر 17.8 سال، کرمان 128 دستگاه و متوسط عمر 19.5 سال، کهکیلویه و بویر احمد با 143 دستگاه و متوسط عمر 16.3 سال و استان یزد با 155 دستگاه و متوسط عمر 24.7 سال وجود دارد.

بیشترین تعداد سواری نیز به ترتیب در استانهای مازندران با 3 هزار و 495 دستگاه با متوسط عمر 8.5 سال، کرمان 2 هزار و 323 دستگاه با متوسط عمر6.3 سال، خوزستان با 1هزار و 838 دستگاه و 4.1 سال میانگین سنی و تهران با 14.8 دستگاه و متوسط عمر 3.9 سال برآورد شده است.

بر اساس آمار دریافتی از اداره کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، کمترین تعداد سواری نیز به ترتیب در استانهای یزد با 134 دستگاه و متوسط عمر 6 سال، خراسان جنوبی با 157 دستگاه و 2.3 سال، خراسان شمالی با 257 دستگاه و 2.7 سال میانگین سنی و استان بوشهر با 277 دستگاه و متوسط عمر 3.4 سال گزارش شده است.

در ارزیابی های انجام شده از تعداد کامیونهای موجود در کشور نیز بیشترین تعداد به ترتیب متعلق به استانهای فارس با 21 هزار و 928 دستگاه و متوسط عمر 15.2 سال، اردبیل با 21 هزار و 543 دستگاه و متوسط عمر 20.5 سال، آذربایجان غربی با 16 هزار و 402 دستگاه و متوسط عمر 23.7 سال و خراسان رضوی با 15 هزار و 761 دستگاه و متوسط عمر 19.7 سال بوده است.

کمترین تعداد کامیون نیز به ترتیب در استانهای کهکیلویه و بویر احمد با 712 دستگاه و متوسط عمر 6.6 سال، ایلام با 2 هزار و 35 دستگاه و متوسط عمر 8.7 دستگاه، خراسان جنوبی با 2 هزار و 163 دستگاه و متوسط عمر 15.2 سال و زنجان با 26.8 دستگاه و متوسط عمر 17.4 سال ارزیابی شده است.