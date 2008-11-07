برگزاری جشن موسیقی به آسیب شناسی این هنر کمک کرد

برخی از مسئولان برگزاری جشن از جمله داریوش پیرنیاکان به عنوان دبیر با انتقاد از صدور دیرهنگام مجوز،یکی از عوامل مهم موفقیت در اجرای برنامه های جمعی را همکاری و همگامی تمامی نهاد های مرتبط به فعالیت های موسیقایی می داند.از سوی دیگرعده ای معتقدند همکاری نکردن مطلوب ناشران و هنرمندان در برگزاری و معرفی آثار برتر وهمچنین نبود برنامه ریزی منسجم یکی دیگر از نقاط ضغف جشن بود.همچنین نوع انتخاب برنامه های موسیقی ،معرفی سازهای صراحی و بم ساز از ساخته های استاد شجریان درمراسم اختتامیه و...از دیگرموارد انتقادی نسبت به این جشن بود .

اما نیمه پر لیوان و وجه مثبت جشن موسیقی را نمی توان نادیده گرفت؛برگزاری کنسرت های گروه کامکارها،ارکستر ملی و گروه شهناز و محمدرضا شجریان به نفع خانه موسیقی ،فی النفسه اقدامی بسیار ارزشمندبه شمار می رود.اساساهمکاری و همگامی عده ای از موسیقیدانان در یک کار گروهی و جمعی از اتفاقات بسیار ارزشمند و قابل ستایشی است که متاسفانه کمتر درایران قابل مشاهده است.به هرحال جشن موسیقی با تمامی انتقاداتی که به آن وارد بود حرکت خوب ومثبتی در این حیطه به شمار رفت وباآسیب شناسی و ارزیابی تمامی ابعاد و زوایای آن می توان به قابلیت های موسیقی کشور بیش از پیش پی برد.بسیاری از دست اندرکاران اعتقاد داشتند که برگزاری این جشن به آسیب شناسی هنر موسیقی کمک کرده است.در این زمینه برخی موسیقیدانان و فعالان این هنرنقطه نظرهای متفاوتی را در خصوص کم و کیف برگزاری جشن خانه موسیقی مطرح کرده اند:

رونمایی تندیس خانه موسیقی نقطه مثبت جشن بود

مصطفی کمال پورتراب مدرس و پژوهشگر موسیقی معتقد است رونمایی و اهدای تندیس جشن خانه موسیقی به هنرمندان برجسته در این عرصه از نقاط مثبت این جشن بود.

این استاد دانشگاه در خصوص کم و کیف برگزاری جشن خانه موسیقی گفت : اختتامیه نهمین جشن خانه موسیقی با توجه به امکانات این نهاد صنفی خوب برگزار شد و به عقیده من دو نوازی تار و تنبک داریوش طلایی و آرش فرهنگ فر از بهترین بخش های نهمین جشن خانه موسیقی بود چراکه اولا ایشان در کار خود مسلط است و ثانیا قطعاتی را دستگاه راست پنجگاه اجرا کرد دستگاهی که هر کسی با گوشه های آن آشنایی ندارند و نمی تواند از پس آن برآیند .

نایب رئیس شورای عالی خانه موسیقی در خصوص چرایی عدم معرفی بهترین های جشن خانه موسیقی گفت : چون همه کارهای ما در ایران در دقیقیه نود انجام می شود درست یک هفته مانده به جشن اعلام کردند که آثار در حوزه آهنگسازی ، نوازندگی ، خوانندگی و بهترین آلبوم باید بررسی شود که عملا این امر امکان پذیر نبود چون اولا آثار از آهنگسازان سطح بالا بود و ثانیا وقت کافی نداشتیم و به عقیده من درست نیست که از بین تعداد انگشت شمار آهنگسازی که داریم نفر اول و دوم انتخاب کنیم؛ بنابراین بهتر است با یک برنامه ریزی درست در سالهای آینده به نتایج مطلوب برسیم.

بهترین ناشر باید به جای بهترین آلبوم معرفی شود

سید محمد موسوی مدیر نشر ماهور معتقد است که انتخاب بهترین آلبوم در جشن خانه موسیقی معنی نداشت و به جای بهترین آلبوم باید بهترین ناشر معرفی شود چراکه تمامی آلبوم های موسیقی از سوی ناشران منتشر می شود.

وی تشکیل دبیرخانه دائمی برای انتخاب برترین های یک اثر منتشر شده درحوزه موسیقی را امری ضروری دانست و گفت : تشکیل دبیرخانه دائمی برای سال آینده یک امر ضروری است ضمن اینکه باید تکلیف مشخص شود و ببینند که آیا ناشر جزو انتخاب های برتر است یا خیر، به عقیده من نوع سیاست گذاری ها دراین بخش باید تغییرکند و مشخص شود که جدا از حوزه های آهنگسازی ، خوانندگی و نوازندگی بهترین آلبوم را انتخاب می شود یا بهترین ناشر.

مدیر نشر ماهور همچنین کعتقد است که برای انتخاب بهترین بخش های یک آلبوم در حوزه های آهنگسازی ، نوازندگی ، خوانندگی باید از کمیته ای از کارشناسان در حوزه های مختلف موسیقایی تشکیل می شد تا با بررسی اصولی و کارشناسی بهترین ها را برمی گزیدند.

حضور هنرمندان در جشن خانه موسیقی از نکات مثبت بود

صدیق تعریف خواننده موسیقی سنتی حضور هنرمندان موسیقی و برگزاری کنسرت های متعدد در جهت ارائه کمک مالی و معنوی به جامعه موسیقی در نهمین جشن خانه موسیقی را مثبت ارزیابی کرد.

وی توجه به امور جزئی در برپایی یک جشن را امری مهم ارزیابی کرد و گفت : توجه به جزئیات از مهمترین اصول کیفی برگزاری یک جشن است اما در برگزاری هریک از بخش ها بی دقتی و بی سلیقگی های چشمگیری مشهود بود ضمن اینکه تعریف جشن یعنی شاد بودن و شادی آفرینی و جشن موسیقی به معنای ایجاد محفلی سرشار از شادی و شعف است و می بایست کیفیت و کمیت متفاوتی به لحاظ اجرا داشته باشد، ولی فضای جشن خانه موسیقی فضایی بی روح بود.

ضمن اینکه یکی از علاقمندی های من برای حضور در مراسم اختتامیه جشن خانه موسیقی کنجکاوی برای اعلام بهترین های موسیقی سال بود اما حذف این بخش در آخرین لحظات به پیکره کلی جشن خانه موسیقی لطمه زد بنابراین همه چیز در اوج سردی و نهایت بی سلیقگی برگزار شد.

صدیق تعریف در خصوص بخش معرفی سازهای استاد شجریان گفت : جشن خانه موسیقی شاید جای مناسبی برای معرفی سازهای جدید استاد شجریان نبود بلکه مسائلی از این دست که در حوزه فنی سازسازی قرار می گیرد شاید بهتر می بود در جلساتی تخصصی با حضور سازسازان و علاقمندان به این حرفه و در یک محیط آموزشی این سازها معرفی می شد و مورد نقد و بررسی قرار می گرفت.

باید قدر جشن موسیقی را بدانیم

و اما برگزاری کنسرتهای متعدد توسط گروههای موسیقی یکی از حرکت های مثبت دست اندرکاران اجرایی نهمین جشن خانه موسیقی بود؛عطا جنگوک داور نهمین جشن خانه موسیقی معتقد است مشارکت هنرمندان موسیقی در برپایی کنسرت های متعدد برای هرچه بهتر برگزار شدن نهمین جشن خانه موسیقی یک اقدام شایسته و پسندیده از سوی گروه های موسیقی بود که باید قدر این حرکت جمعی را دانست.

این نوازنده سه تار با اشاره به حضور گسترده هنرمندان و برپایی کنسرت های متعدد در نهمین جشن خانه موسیقی گفت : چنین حرکت هایی برای پیشبرد هنر موسیقی خوب است چراکه به نظرمن حرکت هایی از این دست در تمام زمینه های موسیقی لازم و ضروری است و چه خوب است چنین فعالیت های جمعی در آینده برای رعایت حق کپی رایت از سوی هنرمندان موسیقی صورت گیرد ؛ تجربه نشان داده که هرگاه هنرمندان دست به دست هم دادند به خوبی از پس مشکلات صنفی خود برآمده اند و به دنبال آن حمایتهای دولتی نیز جلب شده بنابراین باید فعالیت های بیشتری را زمینه هایی از این دست انجام داد.

جشن موسیقی نمونه ای از همبستگی بین هنرمندان است

مسعودشعاری نیز معتقد است هر اندازه که تعامل بین هنرمندان موسیقی گسترده تر باشد پیوند هنرمندان جوان نیز به مراتب بیشتر خواهد شد و خوشبختانه برگزاری نهمین جشن خانه موسیقی و برگزاری کنسرت های متعدد نمونه ای از همبستگی هنرمندان موسیقی است.

این نوازنده سه تار انجام فعالیت هایی جمعی را نوعی احساس مسئولیت از سوی هنرمندان دانست و گفت : وجود چنین حرکت هایی از سوی هنرمندان فی نفسه احترام به مخاطب و به هنر موسیقی محسوب می شود و به طور قطع هرچه این ارتباط گسترده تر شود مسائل و مشکلات هنرمندان در یک فعالیت جمعی بیش از گذشته حل خواهد شد؛ برگزاری نهمین جشن خانه موسیقی و همچنین برگزاری کنسرت های متعدد از سوی گروههای مختلف موسیقی الگویی برای نسل جوان موسیقی است و به نوعی پیوند دوباره بین نسل قدیم هنر موسیقی با نسل جدید برقرار کرده است چراکه به اعتقاد من این ارتباط در حال حاضرتا اندازه ای کم رنگ شده است.

***************************

معرفی سازهای "صراحی" و "بم ساز"

معرفی سازهای استاد شجریان در جشن خانه موسیقی با نقد و بررسی هایی از سوی برخی از سازسازان حاضر در جشن خانه موسیقی مواجه شد:

ماندگاری یک ساز در طول زمان مشخص می شود

رامین جزایری سازنده سه تار و تار با نگاه استاد شجریان مبنی بر ضرورت وجود صدای بم در ارکسترهای ایرانی موافق است و معتقد است که صدای بم در ارکسترهای ایرانی یک نیاز جدی است و افراد بسیاری هم در دوره های مختلف طرح داده و سازهایی هم درست کردند اما ماندگاری یک ساز در طول زمان مشخص می شود.

این سازنده ساز در خصوص سازهای ساخته شده توسط استاد محمدرضا شجریان به گفت : نیاز به وجود سازهایی مانند "صراحی" و"بم ساز" در ارکسترهای موسیقی ایرانی از گذشته وجود داشته و افراد مختلفی هم سازهای مختلفی ابداع کرده اند و سیم های مختلف را آزمایش کردند و یا فرم کاسه های ساز را تغییر داده اند اما باید صبوری به خرج داد و نتیجه آن را در طول زمان دید.

عضو کانون سازندگان ساز در ادامه افزود : میزان خوب و یا بد بودن صدای یک ساز و تغییرات موجود در سازها را موزیسین ها حس می کنند و بعد از آن با مراجعه به ساز سازان با همفکری یکدیگر تغییرات را ایجاد می کنند البته این تغییرات به راحتی صورت نمی گیرد بلکه زمان می برد و باید اتودهای مختلف روی آن زدن شود این روش اصولا در یک پروسه تاریخی تکامل می یابد و یک ساز برای اینکه به تکامل برسد و در میان مردم و موزیسین ها نهادینه شود شاید صد سال زمان ببرد.

"صراحی" قابلیت استفاده در ارکسترهای ایرانی را دارد

محمود فرهمند سازنده ساز نیز معتقد است که صدای ساز "صراحی" ساخته استاد محمدرضا شجریان به دلیل نزدیکی به کمانچه و قیژک قابلیت استفاده در ارکسترهای ایرانی را دارد ولی صدای "بم ساز" که شبیه یک سنتور بزرگ بود هیچ شباهتی به صدای موسیقی ما نداشت.

وی در خصوص کیفیت صدادهی بم ساز در ارکسترهای ایرانی گفت : صدای "بم ساز" در ارکسترهای ایرانی کاربردی ندارد و به نظرمن تنها برای موسیقی متن فیلم و یا تئاتری که نیاز به موسیقی شبیه موسیقی هند دارد به کار می آید درواقع نوازنده با این ساز قطعه ای را در چهارگاه می زد و به صرف اینکه این قطعه در چهارگاه نواخته می شود نمی توان گفت که موسیقی ایرانی می زند چراکه با هرسازغیر ایرانی مثل پیانو هم می توان قطعه ای را در چهارگاه اجرا کرد و به نظرمن این مسئله از دید تخصصی قابل قبول نیست.

عضو کانون سازندگان ساز خانه موسیقی در پایان با انتقاد به صحبت های استاد شجریان مبنی بر کارایی پوست در ساخت صراحی گفت : استاد شجریان در صحبت های خود نقش پوست در صدادهی را موثر دانست در صورتی که اگر به معنای واقعی ساز مطرح نباشد باید دنبال پوست خوب بگردیم و روی هر شیئی پوست بکشیم و بگوییم که این ساز است؛ البته نقش ساز را به کلی رد نمی کنم اما پوست تنها عامل صدادهی یک ساز نیست. ***************************** بهترین آلبوم ها معرفی نشد عدم معرفی بهترین های موسیقی در چهار حوزه آهنگسازی ، نوازندگی، خوانندگی و بهترین آلبوم با سئوال هایی از سوی اهالی موسیقی مواجه بود و بسیاری حذف این بخش را عاملی برای ضربه زدن به جشن خانه موسیقی دانستند. معرفی اثر برتر موسیقی موجب بی اعتمادی مخاطبان می شد

با توجه به اینکه تمامی آثار مورد نظر به دبیرخانه جشن ارسال نشده بود انتخاب و معرفی بهترین اثر از میان آثار ارسالی باعث شبهه و ایجاد نوعی بی اعتمادی برای مخاطبین می شد.

در همین رابطه محمدسریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی برگزار نشدن این بخش را مفید ارزیابی کرد و گفت :

این آهنگساز افزود : طرح اهدای تندیس و لوح تقدیر به بهترین آلبوم های تولیدی طی یک سال گذشته حرکت تازه ای بود وطرح این اقدام در جهت حمایت و تشویق ناشران تاثیرگذار در حوزه نشر آثار موسیقی شکل گرفت از همین رو از ناشران دعوت شد تا آثار تولیدی خود طی یک سال گذشته را به دبیرخانه جشن بفرستند؛ تعدادی از ناشران این دعوت را قبول کردند و آثاری را ارسال کردند و تعدادی هم آثار خود را نفرستادند بنابراین مجموعه آثار ارسال شده همه تولیدات یک سال گذشته را در برنمی گرفت.

آثار ارسال شده در جشن موسیقی آینده ارزیابی می شود

در پی نارضایتی برخی از گلمندی های مبنی بر برگزار نشده بخش اهدای تندیس به بهترین های موسیقی در سال 87 داریوش پیرنیاکان دبیر نهمین جشن خانه موسیقی گفت : آثار ارسال شده به نهمین جشن خانه موسیقی همراه با سایر آثاری که سال آینده به جشن خانه موسیقی ارسال می شود در بخش مسابقه مورد داوری و قضاوت قرار خواهد گرفت.

پیرنیاکان دبیر نهمین جشن خانه موسیقی با اعلام این خبر در خصوص چرایی عدم معرفی بهترین های جشن خانه موسیقی به خبرنگار مهر گفت : انتخاب بهترین اثر برگزیده در چهار حوزه آهنگسازی ، نوازندگی ، آواز و آلبوم برگزیده در میان آثار ارسالی نوعی بی عدالتی و کم توجهی به حقوق موزیسین ها و جوانان فعال در عرصه موسیقی محسوب می شد.

وی در ادامه گفت: تعداد آثار ارسال شده به دیبرخانه جشن خانه موسیقی بسیار محدود بود و این محدودیت انتخاب آثار برتر را برای ما سخت تر می کرد، گرچه در ابتدا تصمیم بر این بود که به هرشکل ممکن این بخش از نهمین جشن خانه موسیقی را برگزار کنیم اما در آخرین لحظه هیئت مدیره را در جریان گذاشتم و طی تصمیم جمعی از برگزاری این بخش صرف نظر کردیم.