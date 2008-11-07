"آنا هنوز می خندد" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "آنا هنوز می خندد" که سال گذشته برای نخستین بار منتشر شده به چاپ دوم رسیده است. هریک از داستانهای این کتاب به خودی خود داستانی مستقل محسوب می‌شوند، اما در این داستانهای کوتاه با هم در ارتباطند و یک داستان بلند را تشکیل می‌دهند.

اکبر صحرایی در این مورد گفت: اگر فرصت خواندن تمام داستانها را نداشتید می‌توانید از هرجای کتاب قطعه داستانی را انتخاب کنید و بخوانید. اگر فرصت خواندن همه داستانها را پیدا کردید شاید با چیدن داستانها کنار هم به لذت دومی هم دست پیدا کنید.

اکبر صحرایی که او را به عنوان نویسنده ادبیات دفاع مقدس می شناسیم درباره پرداختن به مضامین جنگ در ادبیات گفت: جنگ جدا از ذاتش، عامل تحول و تغییر در جوامع و تاریخ بشرى است. کافى است به اطراف نگاه کنیم، عمده مسایل روزمره جهان متاسفانه جنگ است. جنگ چه بخواهیم، چه نخواهیم بر تک تک آدمها و جوامع بشرى تاثیرگذار است.از طرفی جنگ مرا به طرف نوشتن سوق داد.

وی با اشاره به آثار مکتوب در این باره ادامه داد: صدها هزار سند مکتوب و همچنین منابعی غنى از خاطرات کتبى و شفاهى دست نخورده جنگ داریم، اما متاسفانه نویسندگان به ندرت به این مضامین بکر و غنى نزدیک شده‌اند.



صحرایی افزود: تأثر من بیشتر از این بابت است، نویسندگانى که با پرداختن به این حوزه وارد عرصه ادبى کشور شده‌اند حرفه اى ‌تر که مى‌شوند خود را از این عرصه دور مى‌کنند اما من خود را مدیون مضامین جنگ، آدمهاى جنگ و بازماندگان آن مى‌دانم.

صحرایی با اشاره به نمود طنز در آثارش و تاثیر جنگ برادبیات گفت: طبع انسان آنقدرها هم از جنگ گریزان نیست. مى‌شود گفت که دنیا یا لااقل قسمتى از آن عشق و علاقه خاصى به جنگ دارند و معمولا هم با استدلال منطقى خود این جنگها را راه انداخته‌اند که به عنوان مثال مى خواهند وضع دنیا و زندگى را بهتر کنند.

«آنا هنوز هم می‌خندد» تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت است، 132 صفحه دارد و در قطع رقعی منتشر شده است.