آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری خارجی اصلاح نمی شود

محمود علی آبادی در گفتگو با مهر گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی هیچ نوع اصلاح ویژه ای در مورد آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور را مد نظر ندارد.

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه هنوز از ظرفیتهای آئین نامه و قانون فعلی سرمایه گذاری خارجی در کشور به خوبی استفاده نشده است، افزود: با توجه به این امر نیازی به اصلاح آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور نیست.

وی ادامه داد: در عین حال اگر بتوانیم ظرفیتهای قانونی آئین نامه سرمایه گذاری خارجی را عملیاتی کنیم، قطعا به تنگناهایی خواهیم رسید واین امر به ضرورت اصلاح آن منجر خواهد شد.