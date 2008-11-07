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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

علی آبادی در گفتگو با مهر:

آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری خارجی اصلاح نمی شود

آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری خارجی اصلاح نمی شود

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر اینکه نیازی به اصلاح آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود ندارد، گفت: هنوز ظرفیتهای قانونی آئین نامه مذکور عملیاتی نشده است.

محمود علی آبادی در گفتگو با مهر گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی هیچ نوع اصلاح ویژه ای در مورد آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور را مد نظر ندارد.

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه هنوز از ظرفیتهای آئین نامه و قانون فعلی سرمایه گذاری خارجی در کشور به خوبی استفاده نشده است، افزود: با توجه به این امر نیازی به اصلاح آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور نیست.

وی ادامه داد: در عین حال اگر بتوانیم ظرفیتهای قانونی آئین نامه سرمایه گذاری خارجی را عملیاتی کنیم، قطعا به تنگناهایی خواهیم رسید واین امر به ضرورت اصلاح آن منجر خواهد شد. 

 

کد مطلب 777568

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