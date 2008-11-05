علی اکبر عرب مازار در گفتگو با مهر به روشهای سنتی نظام مالیاتی در کشور که زمانی کارآئی خود را داشته اما با پیچیده تر شدن مسائل دیگر کارآئی خود را از دست داده است، اشاره و هدف از ارائه برنامه های تحول در نظام مالیاتی کشور را شفاف سازی سیستم سازمان امور مالیاتی عنوان و تصریح کرد: اجرای پروژه هایی از قبیل سیبا، معافیتها، مکانیزاسیون، دادرسی مالیاتی و غیره در سازمان در همین راستا بوده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اجرای سیستم مکانیزه نقل وانتقال املاک را باعث کاهش 75 درصدی نیروی کار سازمان در این بخش و انتقال آنها به سایر بخشها دانست و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور خود را با برگزاری اجلاسهای سراسری، آماده سازی نیروی انسانی داخل سازمان، اطلاع رسانی هر روزه و سایر کارها، برای تحول در نظام مالیاتی کشور آماده کرده است.

پروژه وظیفه ای کردن ادارات سازمان مالیاتی اجرا می شود

وی از اجرای پروژه اساسی وظیفه ای کردن ادارات سازمان امور مالیاتی کشور در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت: با اجرای این پروژه نه تنها تک تک کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور درگیر کارمی شوند بلکه کار سازمان وظیفه ای خواهد شد، یعنی بخش خدمات مودیان از بخش تشخیص، بودجه، حسابداری و غیره که هم اکنون همه در یکدیگر ادغام شده است، تفکیک می شود.

نمی توانم ادعا کنم که تخلفی در سازمان مالیاتی صورت نمی گیرد

عرب مازار در خصوص تخلفات احتمالی که در سازمان امور مالیاتی کشور صورت می گیرد و کاهش میزان مالیاتهای بسته شده به نسبت بسیار بالا، با تاکید بر اینکه نمی توانم ادعا کنم که تخلفی در سازمان صورت نمی گیرد، تصریح کرد: در تشخیص پرداخت علی الراس مالیات، مودی حق اعتراض دارد، دادرسی مالیاتی، طرح پرونده های مالیاتی و اعتراضات در دادگاه های مالیاتی، به منظور توجه به اعتراضات مالیاتی مودیان صورت می گیرد.

وی تعدیل مالیاتهای بسته شده بر اساس دلایل مطرح شده توسط مودی در دادگاه های مالیاتی و امثال آن را امری عادی قلمداد و تصریح کرد: از این نمونه ها صدها مورد در پرونده های سازمان امور مالیاتی وجود دارد که این موارد را باید با تخلفات تفکیک کرد، زیرا با طرح این مباحث افراد احساس می کنند که مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه زمانیکه اختلافی بین نظر مودی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات است، باید رفع اختلاف شود، اضافه کرد: به همین منظور نیز هیئت حل اختلاف و دادرسی مالیاتی را ایجاد کردیم که در آن تعدیلاتی صورت می گیرد و اگر مودی از این تعدیلات نیز راضی نشود، پرونده به شورای عالی مالیاتی ارسال می شود.

وی در خصوص طولانی بودن زمان به نتیجه رسیدن اینگونه پرونده ها، گفت: حق و حقوق مردم باید رعایت شود، اگر کارها استانداردسازی شود، سرعت کار افزایش می یابد، به عنوان نمونه در یکی از دادگاه های مالیاتی در تهران در گذشته دارای 6 هیئت حل اختلاف با میانگین مدت انتظار بین 8 تا یک سال بود که هم اکنون هیئت های حل اختلاف به سه هیئت کاهش یافته و پرونده ها نیز به روز بررسی می شود.

مالیات قسطی اصناف

عرب مازار خاطرنشان کرد: هم اکنون 40 درصد مالیات پرداختی اصناف نقد و مابقی به صورت اقساط پرداخت می شود، سازمان امور مالیاتی با اتحادیه ها برای پرداخت مالیات بر درآمد به توافق رسیده اند که تا پایان آبان ماه اقساط آنها به اتمام می رسد.