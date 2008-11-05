به گزارش خبرنگار مهر، عمرانی که مجموعه "مسافرخانه سعادت" به کارگردانی محمد رحمانیان را در حال پخش از شبکه یک دارد، به زودی در مجموعه طالبی مقابل دوربین می‌رود. محرابی هم بازیگر جوان مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا" است که یکی از نقش‌های "به کجا چنین شتابان" را بازی می‌کند.

بهروز بقایی انتخاب بازیگران این مجموعه تلویزیونی را بر عهده دارد. رضا رویگری، حامد بهداد، حسن شکوهی، پرستو گلستانی، نیلوفر شهیدی، آهو خردمند و بابک حمیدیان در این مجموعه بازی می‌کنند.

"به کجا چنین شتابان" داستان جوانی است که می‌خواهد یکشبه ره صد ساله برود. این مجموعه محصول گروه فیلم و سریال شبکه پنج است. تصویربرداری دومین مجموعه طالبی در تهران ادامه دارد و به زودی تدوین آن شروع می‌شود.

طالبی پیش از این مجموعه تلویزیونی "بازگشت پرستوها" را کارگردانی کرده و فیلم‌های سینمایی "نغمه"، "آقای رئیس جمهور" و "دست‌های خالی" را درکارنامه دارد.