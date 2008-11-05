بانک ایده در حوزه شهری ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمد تقی امانپور با بیان اهداف متعدد در دومین جشنواره انتخابات برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری گفت: هدف ما اهمیت دادن به تولید و استفاده از دانش در حوزه مدیریت شهری و شناسایی و تجلیل از اشخاص یا گروههایی است که بتواند راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار را ارائه و در نحوه خدمات دهی شهری ایده و نظر جدیدی را طرح کنند.

وی ایجاد " بانک ایده" را در راستای احترام و اهمیت به خرد جمعی شهروندان دانسته و افزود: ما در حال راه اندازی و ایجاد یک پایگاه هوشمند هستیم تا مردم بتوانند کلیه ایده های خود را ارائه و در عین حال نظرات دیگران را نیز ملاحظه کنند و ما نیز پاسخگوی استفاده یا استقبال از افکار و ایده ها باشیم.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ادامه داد: در این بانک سه دسته ایده معرفی خواهد شد، اول اینکه شهروندان ایراد فعالیتهایی که تا کنون در عرصه مدیریت شهری صورت گرفته را اعلام کنند، دوم آنکه چه ایده ای برای بهتر کار کردن دارند و سوم اینکه زیباییهایی ارائه شده در مدیریت شهری را مطرح کنند.

امانپور با بیان اینکه فصل جدیدی از ارتباط مدیریت شهری برقرار شده هدف از برگزاری نمایشگاه و معرفی نوآوریها در حوزه مدیریت شهری را قدردانی از زحمات کسانی دانست که در طول سالها با ایده های خود مدیریت شهری را به سمت دانش محوری و توسعه رهنمون شده اند.

وی افزود: در واقع این نمایشگاه با این هدف برگزار می شود که بعد از ارائه این نوآوریها، چگونگی مورد حمایت قرار گرفتن و چگونگی استفاده از آنها برای شکوفایی مدیریت شهری پاسخ داده شود.