مراکز آموزش عالی نسبت به اصالت مدارک خارجی اساتید دقت کنند

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب ادامه داد: اعضای هیئت علمی با مدارک خارجی باید بعد از یکسال نتیجه ارزشیابی و تاییدیه مدرک خود را ارائه کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر پس از یکسال تدریس مشخص شود این عضو هیئت علمی مدرک معتبری نداشته است، تکلیف اعتبار آموزش عالی و دانشجویانی که در محضر این استاد درس فرا گرفته اند،‌ چیست گفت: دانشگاهها باید دقت نظر را در این مورد داشته باشند اما حکم اعضای هیئت علمی با مدرک دکتری که به صورت قراردادی استخدام شده ولی تأئیدیه مدارکشان را یکسال پس از استخدام ارائه نمی دهند،‌ لغو می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: در دانشگاه صنعتی شریف وقتی کسی مدرکی را از خارج کشور می آورد و می خواهد عضو هیئت علمی شود اول ریز نمرات، توصیه اساتید و پایان نامه خود را ارائه می کند. این مستندات را گروه آموزشی بررسی می کند و سپس گروه برای استخدام توصیه می کند.

علی عباسپور تهرانی فرد در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا عضویت "علی کردان" در هیئت علمی دانشگاه - با توجه به جعلی بودن مدارک علمی اش - می تواند حاکی از وجود دیگر افرادی در جمع اعضای هیئت علمی کشور باشد، به تشریح شیوه جذب هیئت علمی در دانشگاهها اشاره کرد.

وی گفت: اگر مدرک دکتری فردی مربوط به دانشگاههای داخل کشور باشد که روال مشخص خود را دارد و به راحتی قابل پیگیری و بررسی صحت و سقم مدرک است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس به مهر گفت: اگر مدرک دکتری فردی از خارج کشور باشد برای جذب وی به عنوان عضو هیئت علمی قراردادی یا پیمانی باید بررسیهای مقدماتی درباره مدرک وی به عمل آید. بعد از یکسال که از حکم قراردادی یا پیمانی وی گذشت باید برای ادامه فعالیت خود در جایگاه عضو هیئت علمی حتما ارزشیابی وزارت علوم را در دست داشته باشد در غیر این صورت حکم وی حتما لغو می شود.

عباسپور تهرانی فرد یادآور شد: هر دانشگاهی می تواند طبق ضوابط استخدامی رأسا حکم قراردادی یا استخدامی صادر کند اما این حکم پس از یکسال تبدیل به رسمی آزمایشی می شود که برای رسمی آزمایشی شدن باید گزینش اخلاقی و تأئیدیه مدارک صورت گیرد.

وی افزود: در صورتی که مدرک و وضعیت اخلاقی یک عضو هیئت علمی تأئید شد 3 تا 5 سال نیز می تواند به صورت رسمی آزمایشی فعالیت کند و سپس حکم قطعی خود را دریافت کند. بنابراین روال مشخص است و اگر کسی مدرکش خارجی بود و در پایان یکسال اول عضویت در هیئت علمی نتوانست تأئیدیه مدارکش را بگیرد طبعا باید حکمش لغو شود.