در يك سايت اينترنتي تصاوير بريده شدن سر يك آمريكايي پخش شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروهي به نام " منتدي الانصار" تصاوير مردي آمريكايي را پخش كردندكه اعضاي اين گروه به گروگان گرفته بودند. اعضاي اين گروه پيش از اين اعلام كرده بودند كه در ازاي آزادي تمام زندانيان زندان ابوغريب وي را آزاد خواهند كرد.

در اين تصاوير پنج فرد مسلح صورتهاي خود را با ماسك پوشانده اند و مرد آمريكايي با لباسي نارنجي در حاليكه دست و پاي آن بسته شده است در مقابل آنها نشسته است.

اين مرد خود را " نيك برگ" اهل فيلادلفياي آمريكا معرفي مي كند كه براي شركت در پروژه بازسازي عراق به اين كشور آمده است.

افراد ناشناس اعلام كردند كه به تلافي شنكنجه زندانيان عراقي بدست نيروهاي آمريكايي اين مرد را مي كشند و پس از آن وي را به كناري برده و به وسيله خنجري سر وي را از بدنش جدا مي كنند و سپس چيزي را به عنوان سر بريده اين مرد آمريكايي نشان مي دهند.

لازم بذكر است كه پدر و مادر اين مرد آمريكايي اطلاع داشتند كه سر فرزندشان در عراق بريده شده است اما با پخش اين تصاوير به شدت متاثر شده و از مقامات دولت آمريكا براي سهل انگاري در خروج وي از عراق شكايت كردند.

گفته مي شود كه اين گروه به شبكه تروريستي القاعده وابسته اند و اين فيلم نيز تحت عنوان " ابو مصعب الزرقاوي در حال مثله كردن يك آمريكايي" پخش شده است. زرقاوي يكي از رهبران اصلي شبكه القاعده است.

