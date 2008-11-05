به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده شامگاه گذشته در جلسه روز ملی صادرات در شیراز افزود: طی مدت اخیر همواره از عدم وجود حمل و نقل باری هوایی در مسیر استان فارس به جنوب کشور انفقاد کردیم و خواستار رسیدگی مسئولین هواپیمایی به این موضوع شدیم.

وی گفت: چندی پیش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران سه فورند هواپیمای باری خریداری کرد و ما از آنها خواستیم که به منظور توسعه صادرات هوایی استان و جنوب کشور یک فروند آن را به مسیر فارس اختصاص دهند اما دفتر این هواپیمایی در فارس با موضوع مذکور مانند یک مسئله معمول اداری نگاه کرده و مرتب امروز و فردا می کند.

استاندار فارس گفت: باربری هوایی برای استان فارس یکی از ملزومات و ضروریات محسوب می شود و انتظار داریم از سوی این شرکت هواپیمایی توجه ویژه ای به این بخش شود اما تاکنون چنین امری محقق نشده است.

رضا زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه به رغم وجود تمام مشکلات در حوزه صادرات و تولید اما پیشرفتهای چند سال اخیر را نیز در استان نباید نادیده گرفت، افزود: چندی پیش در هفته دولت در حوزه زیرساختهای صادراتی بزرگترین سردخانه کشور در شهرک صنعتی شیراز افتتاح شد و شش سردخانه دیگر نیز در حال ساخت است.

وی با اشاره به راه اندازی پایانه صادراتی نیز پس از مدتها در استان فارس، عنوان کرد: در پی تلاشهای صورت گرفته بحث کارگو سنتر وسردخانه فرودگاهی نیز در شیراز در مرحله اجرا قرار گرفته که همه این موضوعات در پیشرفتهای استان فارس در بخش صادرات تاثیرات خوبی دارد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه، اگر امروز پس از 30سال از گذشت انقلاب سرمایه گذار رغبتی برای فعالیت در بخش صنعت نداشته و به دلال بازی روی می آورد به خاطر اقتصاد و روابط ناسالامی است که خودمان حاکم کرده ایم، افزود: برخی از اموری که در حوزه یارانه ها در حال ارائه آن هستیم تا حدودی غلط به شمار می رود، در برخی از کشورها برق را تا سر چاه کشاورز می آورند اما خانه آن روستایی برق ندارد و ما نیز باید به دنبال عوض کردن الگوی مصرف باشیم تا یارانه ها به درستی و عادلانه تقسیم شود.