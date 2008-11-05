فراتر از انتظار ظاهر شدیم / مسئولیت این شکست ها را می پذیرم

.به گزارش خبرنگار مهر اعزامی به عربستان، عبدالله فاضل پس از شکست تیمش برابر ایران در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه شانس صعود به مرحله بعد را نداشتیم، بدون استرس بازی کردیم و توانستیم بهترین عملکرد خود در این مسابقات را برابر ایران ارائه دهیم.

وی ادامه داد: ما در گروه بسیار سختی قرار گرفته بودیم و به همین دلیل از ما انتظار نمی رفت به مرحله بعد صعود کنیم، البته ما در مجموع کارنامه خوبی را از خود باقی گذاشتیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان یمن اضافه کرد: در دیدار با عربستان و ایران نشان دادیم، فوتبال یمن روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. ما هر چند در این سه دیدار شکست خوردیم اما بازی های فراتر از انتظاری را از خود به نمایش گذاشتیم.

فاضل در پایان گفت: مسئولیت این شکست ها را قبول می کنم ولی باید از امروز تیم خود را برای حضور در بازی های آسیایی و مقدماتی المپیک آماده کنیم.