دانشکده منابع طبیعی و شهرداری کرج یادداشت تفاهم امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر علی سلاجقه رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و مهدی مقدسی شهردار کرج تفاهم نامه ای در زمینه همکاری مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی امضا کردند.

در این تفاهم نامه که تحت عنوان منشور علمی مدیریت شهری کلان شهر کرج در بخش منابع طبیعی، محیط زیست و بلایای طبیعی شهری امضا شد، دانشکده منابع طبیعی آمادگی کامل خود را در جهت انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه های تخصصی کنترل سیلاب، مهندسی رودخانه، آبخیزداری، رانش ها و لغزش ها، آمایش سرزمین، مکان یابی و دفع پسماند، زباله، آلودگی منابع آب، دوره آموزشی کارکنان، طراحی سازه های بادوام چوبی، بازیافت و فرآوری پسماندهای چوبی و سلولزی شهر کرج، خاک و هوا، آبزی پروری، جنگلکاری و فضای سبز شهری، حیات وحش و خانگی، طراحی پارک، طراحی مبلمان و دکوراسیون شهری، آموزشگاه های علمی تولید و تامین نیازهای آبی شهر، آموزش و ارتقا آگاهیهای عمومی، مشارکت مردم، ساماندهی هرز آبهای شهری، بازیافت آب و خاک اعلام کرد.

همچنین نظر به نیاز مجموعه شهرداری منطبق بر فناوری ها ی جدید هرگونه پیشنهاد انجام مطالعات و پژوهش ها از طرف شهرداری کرج مطابق برنامه زمان بندی شده به صورت کار مطالعاتی یا پایان نامه و رساله دکتری قابل انجام خواهد بود.