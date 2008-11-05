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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

دانشکده منابع طبیعی و شهرداری کرج یادداشت تفاهم امضا کردند

کرج - خبرگزاری مهر: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و شهرداری کرج با هدف گسترش همکاریهای مطالعاتی و پژوهشی یادداشت تفاهم امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر علی سلاجقه رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و مهدی مقدسی شهردار کرج تفاهم نامه ای در زمینه همکاری مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی امضا کردند.

در این تفاهم نامه که تحت عنوان منشور علمی مدیریت شهری کلان شهر کرج در بخش منابع طبیعی، محیط زیست و بلایای طبیعی شهری امضا شد، دانشکده منابع طبیعی آمادگی کامل خود را در جهت انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه های تخصصی کنترل سیلاب، مهندسی رودخانه، آبخیزداری، رانش ها و لغزش ها، آمایش سرزمین، مکان یابی و دفع پسماند، زباله، آلودگی منابع آب، دوره آموزشی کارکنان، طراحی سازه های بادوام چوبی، بازیافت و فرآوری پسماندهای چوبی و سلولزی شهر کرج، خاک و هوا، آبزی پروری، جنگلکاری و فضای سبز شهری، حیات وحش و خانگی، طراحی پارک، طراحی مبلمان و دکوراسیون شهری، آموزشگاه های علمی تولید و تامین نیازهای آبی شهر، آموزش و ارتقا آگاهیهای عمومی، مشارکت مردم، ساماندهی هرز آبهای شهری، بازیافت آب و خاک اعلام کرد.

همچنین نظر به نیاز مجموعه شهرداری منطبق بر فناوری ها ی جدید هرگونه پیشنهاد انجام مطالعات و پژوهش ها از طرف شهرداری کرج مطابق برنامه زمان بندی شده به صورت کار مطالعاتی یا پایان نامه و رساله دکتری قابل انجام خواهد بود.

کد مطلب 777627

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