بندر جمیل در حاشیه نمایشگاه حج مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نمایشگاه حج مشهد بهترین مکان برای آمادگی حجاج جهت انجام مناسک حج است و تمامی کشورهای اسلامی باید با الگوبرداری از نمایشگاه حج مشهد کیفیت آموزشی خود را ارتقا دهند.

وی افزود: این نمایشگاه سبب افزایش سطح ارتقای آموزش حجاج، یادآوری خاطرات حاجیانی که قبلاً رفتند و آشنایی مردم با مکه و مدینه می شود.

سرکنسول عربستان در مشهد اذعان داشت: وقتی در حال بازدید از قسمتهایی از نمایشگاه بودم احساس حضور در مکه را داشتم که این بیانگر توان بالای نمایشگاه در ارتباط روحی و معنوی بازدید کننده است.

وی افزود: طی نامه‌ای به وزارت خارجه عربستان نوشته‌ام که این نمایشگاه محل مناسبی برای آشنایی با مناسک حج است و به همه کشورها نیز پیشنهاد برگزاری نمایشگاه مشابه می‌کنیم.

محمدبندر جمیل اظهار داشت: این نمایشگاه برای آنهایی که مشرف نشده‌اند مکانی مناسب برای اطلاع ازفضای حج و برای افرادی که قرار است مشرف شوند هم جایی برای آشنایی با اعمال است.

وی همچنین با اشاره به تعداد افرادی که امسال در مناسک حج شرکت می‌کنند، گفت: آمار رسمی پس از پایان مراسم اعلام می‌شود اما در حدود 2 میلیون نفر امسال برای انجام اعمال حج به عربستان سفر می‌کنند که از ایران هم بالغ‌ بر 104 هزار نفر عازم حج می‌شوند.

این مقام مسئول در سفارت عربستان افزود: هم‌ اکنون کشورهایی مثل ایران، ترکیه، اندونزی و پاکستان بیشترین زائران را دارند.