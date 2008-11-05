مشهد دبیرخانه دائمی همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان شد

مجید توتونچی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به استعدادهای بالقوه استان در این بخش، این اتفاق مهم و مبارکی برای استان است و باید از این موقعیت استفاده مناسبی کرد.

وی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد گفت: استان به نمایندگی از دولت این کار ملی را در شهر مقدس مشهد برگزار می کند.

وی ادامه داد: در این همایش علاوه بر وزیر مسکن و مقامات دیگر ملی و استانی از اساتید برجسته داخلی و خارجی دعوت شده تا در قالب کارگاههای علمی به ارائه آخرین دستاوردهای دنیا در بخش صنعت ساختمان بپردازند.

وی تعداد شرکت کنندگان در همایش را 500 نفر از دست اندرکاران صنعت ساختمان کشور خواند.

توتونچی با اشاره به تلاشهای یکساله اخیر برای برگزاری این همایش، تصریح کرد: در 10 پانل تخصصی، 10 موضوع مختلف فناوری های نوین صنعت ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد .

دبیر اولین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان گفت: همچنین یک نمایشگاه جانبی در حاشیه این همایش در نظر گرفته شده است که موضوعات مختلف در مورد صنعت ساختمان در آن ارائه می شود.

توتونچی با بیان این مطلب که استفاده از فناوری های نوین یک نیاز است، ادامه داد: یک سری موارد سیستم مسکن کشور را مجبور کرده که به سمت فناوری های نوین حرکت کند.

رئیس مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی تاکید کرد: در کشور حجم تقاضا برای احداث مسکن بالاست و به همین دلیل حرکت به سمت تولید صنعتی ساختمان یک ضرورت است ضمن اینکه در حال حاضر ساختمان های فرسوده زیادی وجود دارد که باید به فکر بهسازی و نوسازی آن ها هم بود.