مراقب شکلاتهای چینی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز، برخی از انواع شکلاتهای چینی که به کشورهای دیگر ارسال می شود دارای مقادیر اندکی ملامین بوده که همین میزان کم برای مسموم شدن کافی است.

بنابر همین گزارش حتی شکلاتهای مخصوصی که برای جشن هالوین در آمریکا اختصاص داده شده بوده شامل مقادیری از مواد مسموم بوده و بسیاری از مصرف کنندگان را دچار مشکل کرده است.

مدتی قبل در حدود 5000 کودک با مصرف شکلاتهای صادراتی چین دچار مسمومیت شدید شدند و حتی برخی جان خود را از دست دادند.

به همین دلیل به والدین توصیه می شود از دادن شکلاتهایی که حاوی پودر شیر است به فرزندان و کودکان خود خودداری کنند زیرا امکان مسمومیت در این محصولات بیشتر است.

مدتی قبل نیز از ورود شیر خشک های چینی مسموم به بازارهای کشورهای دیگر اخباری شنیدیم که برخی از این پودر شیرهای مسموم در انواع شکلاتهای این کشور نیز به کار رفته است.

