آغاز ساخت 20 خانه عالم در خوزستان

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: برای توسعه خانه های عالم در روستاهای استان خوزستان در چند روز اخیر کنلگ ساخت 20 باب خانه عالم با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال به زمین زده شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز عملیات اجرایی 40 باب خانه عالم آغاز شد که هم اینک اکثر آنها در مرحله بهره برداری قرار داد و از این نظر استان خوزستان جزوه استانهای پیشرو در احداث و راه اندازی خانه های عالم در سطح کشور محسوب می شود.

بلک افزود: در صورت راه اندازی این 60 باب خانه عالم، استان خوزستان دارای 70 باب خانه عالم می شود ولی این مقدار بسیار ناچیز است و طبق برآورد ما استان خوزستان به بیش از 250 خانه عالم تنها در روستاهای پرجمعیت نیاز دارد.

وی عنوان کرد: در خانه های عالم که در روستاهای کشور احداث می شود یک نفر روحانی مستقر می شود و به آموزش قرآن و تعلمیات دینی و برگزاری نمازجماعت و مراسمات مذهبی در سطح روستا می پردازد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان خوزستان گفت: در طراحی خانه های عالم روستایی در استان خوزستان اقدام به احداث یک اتاق برای کتابخانه و یک اتاق برای کلاس درس کرده ایم.

بلک طرح احداث خانه عالم در روستاهای کشور را یک طرح موفق عنوان کرد و افزود: با وجودی که تنها چند باب از این خانه های عالم در استان فعالیت خود را آغاز کرده اند ولی میزان استقبال مردم به خصوص جوانان از برنامه های این خانه ها بسیار قابل توجه بوده و کمک فراوانی برای افزایش سطح معلومات دینی و مذهبی اهالی روستاها داشته است.