مهندس محمدحسن اکبرزاده ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: قبل از مردم باید برای سازندگان مسکن مشخص شود که تولید صنعتی ساختمان چه فواید زیادی دارد و در همین راستا یکی از وظایف دولت، ساماندهی ساخت و ساز در بخش حرفه ای است.

وی ادامه داد: تمام فناوری ها در ابتدا خیلی لوکس به نظر می رسند ولی بعد از مدتی به یک موضوع عمومی تبدیل می‌شود و استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان هم از این قاعده مستثی نیست.

وی تاکید داد: در رابطه با فرهنگ سازی برای تولید صنعتی ساختمان نقش رسانه ها بسیار مهم است و آنها باید بتوانند از عهده این وظیفه خود به خوبی برآیند.

اکبرزاده افزود: در مقابل یک موضوع نو و جدید همیشه مقاومت وجود داشته و رسانه ها باید فواید تولید صنعتی ساختمان را برای انبوه سازان و مردم به روشنی تدوین کنند.

وی اظهار داشت: شناسایی فناوری های نوین موجود در کشور و همچنین سایر نقاط دنیا و فراهم کردن شرایط ورود آنها به کشور نیاز به بومی سازی فناوری ها دارد تا امکان استفاده از آنها در کشور به وجود آید.

اکبرزاده در ادامه عنوان کرد: فرهنگسازی استفاده از این فناوریها نیاز به آموزش دارد که دانشگاه ها می توانند در این رابطه بسیار موثر باشند و به نظر من موضوعات این چنین باید در برنامه های درسی دانشگاه ها گنجانده شود.

قائم مقام رییس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی با بیان این مطلب که تولید صنعتی ساختمان نیازمند هماهنگی تمامی سازمان هاست، افزود: در شرایط کنونی که زمان اهمیت زیادی دارد، افزایش سرعت ساخت و ساز با استفاده از تکنولوژیهای نوین بسیار واجب و حیاتی است.

وی تاکید کرد: در روشهای نوین، مقاوم سازی و صرفه جویی در نیروی انسانی، انرژی، زمین و مصالح مد نظر قرار گرفته و به افزایش عمر ساختمان توجه جدی شده است.