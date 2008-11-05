در هزاره سوم با آزمون و خطا نمی توان امور را به پیش برد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در نخستین همایش کشوری برترین تشکلهای مذهبی که با حمایت سازمان ملی جوانان بوشهر برگزار شد گفت: اینکه فقط بر اساس تجربه های گذشته پیش برویم و مبانی ارزشمند را بر اساس شیوه های گذشته انجام دهیم دیگر کاربرد ندارد. امروزه امور باید برمبانی علمی و پژوهشی باشد و کسانی که در عرصه دین و در زمینه تبلیغات دینی فعالیت می کنند باید در قالب هم اندیشی اخلاق و کارکردهای دینی را ترویج دهند.

یازرلو تصریح کرد: در شرایط کنونی روشهایی که بعضا برای ترویج دین به کار برده می شود از منظر جوان به روز نیست و مولفه ها و متغیرهای مختلفی نیاز است تا اعتماد فرد را برای پذیرش آن جلب کند. دراین راستا تشکلهای دینی باید ظرفیتها را شناسایی کرده و با سازماندهی و توانمندسازی آن در قالب هم افزایی و مشورت زمینه ترویج مسائل دینی را فراهم سازند. تشکلهای مذهبی با یک آرمان و هدف مقدس همراه با تشکیلات و نگرش سیستمی می تواند به نحو مطلوبی در حوزه دینی فعالیت کنند.

وی دارا بودن برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، مهندسی کردن فعالیتها، استمرار، به روز بودن، نظم و عدم پراکندگی را با توجه به نیازسنجی، آسیب شناسی و بازخورد در حوزه فعالیتهای مذهبی به شکل گروهی قابل توجه و تامل دانست.