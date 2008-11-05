عطشانی درباره این مجموعه طنز 20 قسمتی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید مجموعه به تازگی آغاز شده و قرار است اواخر آذر کلید بخورد. "لطفا رای ندهید" با موضوع انتخابات ریاست جمهوری یک مجموعه طنز و گفتگومحور است.

وی در ادامه افزود: در این برنامه ما با افراد سیاسی و غیر سیاسی درباره انتخابات با نگاه طنز گفتگو می‌کنیم. "لطفا رای ندهید" از آیتم‌هایی متفاوت با حضور بازیگران سرشناس تشکیل شده و برای گفتگوها نیز از یک مجری شاخص تلویزیون استفاده می‌کنیم.

عطشانی درباره عوامل تولید "لطفا رای ندهید" گفت: این مجموعه فروردین 88 روی آنتن می‌رود و اصغر عطشانی مدیر تولید، سمیه خانزاده تدوینگر، امیر آذین دستیار کارگردان و ماهان دریایی مدیر برنامه‌ریزی آن هستند.

وی درباره وضعیت نمایش "پوست موز" نیز گفت: امسال پس از اعمال اصلاحات فیلم، دوباره برای حضور آن در جشنواره فیلم فجر فرم پر کرده‌ایم و با رایزنی‌های انجام شده امیدوارم به زودی پروانه نمایش فیلم صادر شود.

بهزاد فراهانی، بهنوش طباطبایی، هوشنگ حریرچیان، مهران رجبی، رضا بنفشه‌خواه و کیومرث ملک مطیعی در "پوست موز" بازی کرده‌اند و داستان فیلم درباره جوانی است که به کما می‌رود و روحش در برزخ با دختری آشنا می‌شود...