پروژه مجتمع فرهنگی ـ‌ قرآنی خضری تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد قناعت صبح امروز در بازدید از پروژه‌ های عمرانی سازمان تبلیغات اسلامی در خضری از اختصاص مبلغ 500 میلیون ریال برای تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی قرآنی این شهر خبر داد.

وی با بیان اینکه اختصاص این اعتبار در جلسه کمیته برنامه‌ ریزی فرمانداری شهرستان قاین تصویب شده است، اظهار داشت: عملیات احداث پروژه مجتمع فرهنگی قرآنی خضری از سال 86 آغاز شده است.

مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی خضری ‌دشت بیاض ابراز امیدواری کرد با اختصاص اعتبار فوق عملیات تکمیل این پروژه آغاز شده و تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما این پروژه به بهره ‌برداری برسد.

قناعت همچنین از پیشرفت 65 درصدی خانه عالم روستای بیناباج خبر داد و گفت: عملیات احداث خانه عالم روستای بیناباج از محل اعتبارات خانه های عالم بخش نیمبلوک در سال 86 آغاز شده و در حال حاضر نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه با اختصاص اعتبارات خانه ‌های عالم در آینده نزدیک خانه عالم روستای بیناباج به بهره ‌برداری می رسد، افزود: بخشداری نیمبلوک و دهیاری و شورای اسلامی روستای بیناباج و مردم مساعدت خوبی تاکنون در این راستا داشته ‌اند و مردم زمین مورد نیاز را تامین کرده ‌اند.

قناعت تصریح کرد: بهره ‌برداری از خانه ‌های عالم زمینه رشد و شکوفایی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را فراهم می ‌آورد.