آمادگی مجلس برای رفع موانع قانونی موجود در سرمایه گذاری بخش گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار هدایتخواه گفت: با توجه به اهداف قانون برنامه چهارم باید کارهای جدی تری برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور انجام شود.

وی زمینه سازیهای دولت برای تشویق ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور را موثر دانست.

هدایتخواه با مثبت ارزیابی کردن برگزاری دومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور خاطرنشان کرد: در این همایشها باید به جای پرداختن به بحثهای کلی از قبیل اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری که از بدیهیات است راهکار عملی ارائه دهیم به طوری که هم ظرفیتها را به درستی به سرمایه گذاران معرفی کنیم وهم تسهیلات و امتیازاتی که از نظر قانونی و طبیعی در کشور وجود دارد را تبیین کنیم تا زمینه برای جذب سرمایه گذار فراهم شود.

وی تاکید کرد: در این همایشها همچنین باید ضمن چاره اندیشی برای رفع موانع موارد را به مجلس یا دولت منعکس کرد تا هر کدام از نمایندگان در حوزه فعالیت خود نسبت به حل موانع اقدام کنند.

وی با بیان اینکه باید با اقدامات عملی این همایشها را از حالت تشریفاتی خارج کنیم گفت: در این همایشها باید حمایتهایی که سیستم بانکی کشور می تواند از این بخش داشته باشد به طور مشخص عنوان شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیچ وخمهای اداری از جمله صدور مجوز از سوی سازمانهایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی و روند اعطای تسهیلات را از مهمترین دلایل عدم تمایل ورود سرمایه گذارن در این بخش دانست.

هدایتخواه با اعلام اینکه در مجلس اقداماتی برای تسهیل کار سرمایه گذاران صورت گرفته است افزود: ما با واگذاری زمین به سرمایه گذاران، تکالیفی را به سازمان جنگل و مراتع و شهرداریها اعلام کردیم اما متاسفانه در مرحله اجرا به دلیل عدم نظارت بر قوانین و مقررات به اجرا در نمی آید بنابراین سرمایه گذار قادر به سرمایه گذاری نیست.