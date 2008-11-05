طرح نظارت بر عملکرد حمل و نقل مسافر برون‌ شهری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی ‌فرد پیش از ظهر امروز در جمع فعالان بخش حمل و نقل مسافر برون ‌شهری خراسان جنوبی افزود: در این راستا تیم‌های نظارتی سازمان تشکیل و فعال شده است و به ‌صورت ویژه بر عملکرد شرکت‌های مسافربری و رانندگان بخش حمل و نقل مسافر نظارت می ‌کنند.

وی سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل را از وظایف اصلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای دانست و تصریح کرد: سازمان حمل و نقل خراسان جنوبی به ‌منظور اجرای این سیاست‌ها خود را موظف به ارتقای سطح خدمات در امور حمل و نقل مسافر بین ‌شهری می ‌داند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌ های خراسان جنوبی مراحل تهیه بلیط، حضور در محل پایانه ‌ها حین سفر، رسیدگی به شکایات مسافران، رفع نارسایی ‌های احتمالی در حرکت ناوگان، پخش فیلم‌ها و وجود دلالان مسافر در محیط پایانه‌ها و سواریهای آزاد در مجاورت پایانه ‌ها را از موارد ارزیابی در این طرح نظارتی اعلام کرد.

وحدتی ‌فرد گفت: در طرح نظارتی حمل و نقل برون‌ شهری خدمات شرکتها و رانندگان به طور تصادفی کنترل می ‌شود و مراتب تخلف در اسرع وقت توسط واحد رسیدگی به شکایات سازمان مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد.

وی مکاتبه با انجمن‌های صنفی، بازدید از سرویس‌ های اعزامی، انجام کنترل‌های نامحسوس، اعلام لیست مجتمع‌های خدماتی رفاهی استان به انجمن‌های صنفی، توزیع بروشور برای ارتقای آگاهی مسافران و مکلف‌ شدن اتوبوس‌ها برای توقف برای اداره فریضه نماز از جمله اقدامات انجام ‌شده در این راستا برشمرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ‌های خراسان جنوبی یادآورشد: مکاتبه با انجمن‌های صنفی برای ابلاغ به شرکت‌های زیر‌پوشش به ‌منظور رعایت زمان حرکت وسایط نقلیه و جلوگیری از تاخیر در حرکت، دریافت گزارش از کارشناسان سازمان در اجرای ماموریت‌ های زمینی و بازدید از سرویس ‌های اعزامی شرکت‌های حمل و نقل و تهیه فرم بازدید از دیگر اقدامات انجام ‌شده در راستای طرح نظارتی است.