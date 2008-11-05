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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

یک میلیون راس دام در یزد علیه بیماریهای دامی مایه کوبی شدند

یک میلیون راس دام در یزد علیه بیماریهای دامی مایه کوبی شدند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت: در شش گذشته یک میلیون و 154 هزار و 140 راس دام سبک و سنگین در این استان علیه بیماریهای تب برفکی، تب مالت، شاربن، آنتروتوکسمی، آبله، قانقاریا، آگالاکسی، PPR و آبله واکسینه شدند.

دکتر سید خلیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: همچنین در این مدت به منظور افزایش مقاومت دامها در برابر خشکسالی و مبارزه با بیماریهای انگلی دام و بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان به خصوص بیماری خطرناک C.C.H.F(تب خونریزی دهنده کریمه کنگو) عملیات سمپاشی بدن 516 هزار و 848 راس دام و چهار میلیون و 423 هزار و 60 مترمربع از اماکن دامی استان انجام شد و در این راستا بیش از یک میلیون راس دام تحت معالجات پزشکی قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: اداره دامپزشکی به منظور ریشه کنی بسیاری از بیماریهای دامی همچنین جلوگیری از انتقال برخی از بیماریها از حیوان به انسان با استفاده از توان بخش خصوصی، عملیات واکسیناسیون کلیه دامهای روستایی و عشایری علیه تب مالت و برفکی را به صورت فراگیر در سطح استان آغاز کرده است.

وی از دامداران خواست: به منظور جلوگیری از بیماریهای مشترک و بیماریهای دامی همچنین به حداقل رساندن خسارات احتمالی ناشی از بیماریها، نهایت همکاری را با اکیپهای واکسیناتور استان به عمل آورند.

کد مطلب 777687

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