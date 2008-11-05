به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در کنگره بزرگداشت ملامحسن فیض کاشانی در محل مدرسه عالی شهید مطهری حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به مدرسه عالی شهید مطهری(سپهسالار) گفت: این مدرسه عاقبت به خیر شد در دورانی که این مدرسه در اختیار رژیم پهلوی بود،اشکالاتی داشت ولی امروز تبدیل به مرکزی برای تعلیم وتربیت شده و شاگردان بسیار خوب و فارغ التحصیلان خوبتری تحویل جامعه داده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: در دوره ریاست جمهوری، طرحی داشتیم که بر اساس آن مدرسه عالی شهید مطهری تا سرچمشه گسترش یابد و این مرکز به صورت میدانی بزرگ و تاریخی برای تهران دربیاید که این طرح متاسفانه اجرا نشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود به شخصیت و خدمات علمی ملامحسن فیض کاشانی اشاره کردو گفت: برای شناخت شخصیت ایشان باید دوره زمانی و تاریخی زندگی ایشان را مرور کنیم، ضمن اینکه ملامحسن فیض کاشانی یک شخصیت جامع بود و در همه علوم زمان خود متبحر بود و در مورد آنها کتاب می نوشت.

وی افزود: ملامحسن فیض کاشانی چهار نحله " فلسفی، وحیانی، سیر و سلوک و تصوف" را تجربه کرد و در پایان عمر گفت که نحله وحیانی اصالت دارد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه در دوره صفوی بود که ایران سراسر هویتی شیعی پیدا کرد و گفت: ممکن است از نظر برخی از روشنفکران، صفویان نقاط ضعفی داشته باشند که دارند، اما قابل احترام هستند، در دوره صفویه بود که با تکیه بر عمیق ترین احساسات مردم، روحانیت با حکومت همراه شد.

وی ادامه داد: تداوم همین هویت بود که باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد، اگر این هویت در زمان صفویه شکل نمی گرفت، طلسم 2500 سال شاهنشاهی هم در ایران شکسته نمی شد .

رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خویش از ملامحسن فیض کاشانی به عنوان یک فقیه شیعه که قائل به وجوب اقامه نماز جمعه در دوره غیبت بود، نام برد و گفت : ایشان در کاشان، نماز جمعه اقامه می کردند و با اینکه رابطه خیلی خوبی هم با حکومت نداشتند، از طرف حکومت صفوی، مامور به خواندن نماز جمعه در اصفهان شدند.

وی با تاکید براینکه تظاهربه زهد و زهد فروشی یکی ازآفات جامعه اسلامی است، گفت: البته ما برخلاف ملامحسن فیض کاشانی هم فلسفه را قبول داریم و هم عرفان را، ولی محور را قرآن می دانیم و باید هرچیزی را با قرآن و سنت صحیح محک بزنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی " اخباری گری " را از جمله نقاط ضعف ملامحسن فیض کاشانی توصیف کرد و گفت: مثلا در کتاب نفیس بحارالانوار چیزهایی هست که کاش نمی بود و روایاتی غلو آمیز و افراطی در آن وجود دارد.وی خاطر نشان کرد: صوفی گری و تصوف باعث عقب ماندگی جوامع می شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی سپس به نقش روحانیت در تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: بعد از ائمه (ع) این روحانیت شیعه بوده که همیشه مهمترین رکن استمرار و ثبات و استقلال بوده است، چه در ایران، چه در لبنان و نجف و حله.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر روحانیت دچار انزوا شود، مشکلات واقعی در کشور ایجاد می شود و خود روحانیت هم نباید تسلیم انزوا شود.

در ابتدای این مراسم، آیت الله امامی کاشانی تولیت مدرسه عالی شهید مطهری به ارائه گزارشی از نحوه برگزاری این همایش پرداخت و سه هدف اصلی این همایش را چاپ کتابهای منتشر نشده ملامحسن فیض کاشانی، ساماندهی مقبره وی در کاشان و شناسایی هرچه بیشتر شخصت ملامحسن به نسل امروز عنوان کرد.