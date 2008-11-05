بجنورد میزبان هفتمین جشنواره تئاتر رضوی شد

محمد خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراخوان هفتمین دوره جشنواره رضوی در چند روز آینده، همزمان با جشنواره ششم در 12 بخش منتشر می شود.

وی بخش های هفتمین جشنواره را شامل، بخش کودک و نوجوان، خیابانی، تعزیه و آیینی، تجربه های جوان، نمایش صحنه ای، بین المللی، پژوهش، تولید متون نمایشی، تله تئاتر و نمایش رادیویی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: بخش هایی از این جشنواره سال آینده در تهران و بخش هایی نیز در بجنورد اجرا خواهد شد.

خزاعی از استقبال بی نظیر مردم خراسان شمالی در ششمین جشنواره تئاتر رضوی قدردانی و عنوان کرد: این استقبال نشان دهنده اجرا و داوری خوب و کیفی هنرمندان و داوران عرصه تئاتر و نیز بلوغ فکری، مذهبی و دینی مردم این استان است.