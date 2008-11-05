مصلحی گزینه اصلی برای وزارت کشور/ دانشجو سرپرست می شود

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، از بین گزینه هایی همچون حجت الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، محمد رویانیان رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا وحجت الاسلام حیدر مصلحی مشاور و نماینده رئیس جمهور دردانشگاه مذاهب اسلامی ورئیس سازمان اوقاف و امورخیریه که برای تصدی پست وزارت کشور مطرح هستند، وزارت مصلحی بر این وزارتخانه نسبتا قطعی شده است.

با توجه به رایزنی های صورت گرفته با حجت الاسلام حیدر مصلحی، شنیده شده که وی نیز موافقت خود را برای پذیرش پست وزارت کشور اعلام نموده است.

بنا براین گزارش، گفته می شود ظرف امروز و فردا برای کامران دانشجو معاون سیاسی وقائم مقام وزیر کشور، حکم سرپرستی این وزارتخانه تا معرفی گزینه قطعی وزارت کشور صادر خواهد شد.

همچنین شنیده ها حاکی است ، دولت این بار گزینه قطعی وزرات کشور را زودتر از 2 الی 3 ماه آینده و احتمالا ظرف 10 روز آتی برای اخذ رای اعتماد به نمایندگان ملت معرفی خواهد کرد. همچنین قبل از استیضاح علی کردان وزیر کشور، درمحافل خبری نظریه ای مبنی بر جابجایی سعیدلو و کردان مطرح شده بود که این فرض در حال حاضر مسکوت مانده است.

همچنین احتمال اینکه کامران دانشجو معاون سیاسی و قائم مقام وزیر کشور به عنوان گزینه وزارت مطرح شود، بسیار بعید بوده و موافقت سید مهدی هاشمی برای پذیرش این پست نیز امری بعید به نظر می رسد و اما روح الله حسینیان نیز دیروز در حاشیه جلسه استیضاح کردان درپاسخ به سئوال خبرنگاران درباره احتمال معرفی وی به عنوان وزیر کشور، گفت که به هیچ عنوان به این سمت نخواهد رفت وبا احترام به رای مردم تهران درانتخاب وی به عنوان نماینده مجلس هیچگونه قصدی برای پذیرش وزارت ندارد.

با توجه به نکات مذکور، انتصاب حجت الاسلام حیدر مصلحی به سمت وزارت کشور دور از ذهن نیست.