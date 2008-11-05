شرکتکنندگان در همایش "شبکههای ماهوارهای و تهدیدات ارزشی و اخلاقی" در قطر با تأکید بر تأثیرگذاری ارزشهای اخلاقی رسانههای گروهی، به ضرورت صدور قوانینی منظم برای فعالیت شبکههای ماهوارهای در کشورهای اسلامی تأکید کردند تا ضمن حمایت از جوامع اسلامی، با تأثیرات منفی آنها مبارزه شود.
وضع قوانین سامانیافته برای فعالیت شبکههای ماهوارهای ضروری است
عبدالله بن ناصر آل خلیفه دبیرکل شورای عالی امور خانواده با اشار به اینکه این همایش به منظور اهتمام به مسائل خانواده و جوانان برگزار شده است، اظهار داشت: این گردهمایی اهدافی چون مبارزه با تأثیرات منفی و تخریبی برخی از رسانههای گروهی و شبکههای ماهواره ای را دنبال میکند.
وی با تأکید بر اینکه برخی از شبکههای ماهوارهای در شرایط کنونی با ارزشهای اخلاقی و فرهنگی مقابله میکنند، تصریح کرد: ارزشهای معرفتی یا اخلاقی که از طریق رسانههای گروهی ارائه میشوند بر اخلاق و رفتار جوانان و تفکر آنها تأثیر بهسزایی میگذارد.
دبیرکل شورای عالی امور خانواده قطر با اشاره به اینکه شبکههای ماهواره ای جدید جهت دستیابی به اهداف خود از شیوههای جدید و پیشرفته هنری بهرهمند میشوند، به طوریکه بسیاری از جوانان و حتی کودکان را تحت تأثیر قرار میدهند، یاد آور شد: این در حالی است که بیشتر خطرات و تبعات منفی آن مخفی میماند و شبکههای ماهواره ای نیز با هدف سود و کسب پول بیشتر به پخش برنامههای غیراخلاقی اقدام میکنند بیآنکه به ارزشهای اخلاقی پایبند باشند.
عادل طالب سید طبطبایی وزیر آموزش و پرورش سابق کویت با حمایت از حقوق شهروندان و جامعه در مقابل شبکههای مختلف ماهوارهای اظهار داشت: به منظور بررسی نقش رسانههای گروهی و شبکههای ماهوارهای در حمایت از جامعه باید اسناد و مدارکی ارائه شوند. چرا که قوانین منظم برای فعالیت شبکههای ماهواره ای در کشورهای اسلامی ضروری است تا ضمن حمایت از جوامع اسلامی و با تأثیرات منفی شبکههای ماهواره ای مبارزه شود.
در این همایش دو روزه که یکشنبه و دوشنبه 12 و 13 آبان ماه در دوحه پایتخت قطر برگزار میشود، مسائل اجتماعی، قانونی، اقتصادی و آموزشی شبکههای ماهواره ای از سوی وزیران و مسئولان آموزشی، فرهنگی، ارتباطات، رسانه ها، استادان، کارشناسان و متخصصان بررسی شدند.
دومین همایش "حمایت از رسول خدا (ص)" در کویت برگزار شد
دومین همایش بینالمللی "حمایت از رسول خدا (ص)" در ادامه فعالیتهای مبارزه با اهانت حضرت محمد(ص) و دفاع از او از یکشنبه نوامبر (12 آبان) در کویت برگزار شد. این همایش تلاشی جهت تحقق اهداف عملی یاری حضرت محمد(ص) و تلاش برای نشان دادن چهره واقعی او در میان غیرمسلمانان بود.
در پی برگزاری نشستهای مقدماتی همایش قرار شد که این گردهمایی، همایشی عملی بوده، تنها به بیانیه های نظری بسنده نکند و از طریق کارگاههای اطلاع رسانی اقتصادی، قانونی، زنان و دیگر کارگاهها با مشارکت کارشناسان در بخشهای مختلف و افکار علمی به این مهم بپردازند.
فعالیتهای دومین همایش بین المللی سازمان جهانی یاری پیامبر اکرم (ص) یکشنبه 2 نوامبر( 12 آبان ماه) با حضور بیش از 400 شخصیت اسلامی با هدف معرفی حضرت محمد (ص) و مبارزه با اهانتهای مکرر به پیامبر اسلام در کویت برگزار می شود. کارشناسانی از کشورهای قطر، عربستان، مصر، سوریه و دیگر کشورهای اسلامی و عربی در این همایش شرکت خواهند داشت.
معرفی و حمایت از حضرت محمد (ص) نیازمند وحدت مسلمانان جهان است
شرکتکنندگان در دومین همایش "حمایت از رسول خدا (ص)" در کویت، بر فعالیتهای تمدنی و فرهنگسازی در حمایت حضرت محمد (ص) تأکید کرده و گفتند: مسلمانان باید با همه امکانات و توانایی خود از اسلام و پیامبر خود دفاع کنند که این کار جز با همکاری و همبستگی مسلمانان جهان امکانپذیر نیست.
شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان و به عنوان دبیرکل سازمان جهانی یاری پیامبر اکرم (ص) از کمی شناخت مسلمانان در دین و پیامبرشان تعجب کرد و اظهار داشت که بیش از 3 میلیارد نفر هستند که درباره حضرت محمد(ص) و اسلام چیزی نمیدانند. همچنین برخی افراد هم هستند که شناخت نادرستی از اسلام دارند که باید ذهن آنها نسبت به اسلام و مسلمانان عوض شود.
وی با اشاره به اینکه حمایت از رسول خدا (ص) باید دائمی باشد، افزود: نه تنها باید سیره نبوی را حفظ کرد بلکه باید شیوه او را آموخت چراکه او به عنوان اسوهای حسنه به شمار میرود که همه مسلمانان باید از او الگو بگیرند.
حسین حریتی وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت در این همایش به وظیفه مسلمانان در حمایت از حضرت محمد (ص) و اسلام اشاره و تصریح کرد: مسلمانان باید با همه امکانات و توانایی از اسلام حمایت کنند. جهت یاری حضرت محمد باید استراتژی خاصی در نظر گرفت که این کار جز با همکاری و همبستگی مسلمانان جهان امکانپذیر نیست.
سلمان بن فهد عوده مبلغ مسلمان و ناظر شبکه الاسلام الیوم اظهار داشت که این همایش با هدف مخاطب قرار دادن همه مردم جهان با هر زبانی برگزار میشود و بر همه ما مسلمانان واجب و ضروری است که آن را اشاعه دهند. از این رو ساخت فیلمهای مستند و یا شبکههای ماهوارهای در معرفی پیامبر اکرم نقش بهسزایی ایفا میکند.
جلوگیری از اهانت به مقدسات مسلمانان نیازمند "راهکار اصولی" است
دکتر علی جمعه پیش از برگزاری همایش "حمایت از رسول خدا(ص)" در کویت ضمن درخواست از همه کشورها و سازمانهای اسلامی به منظور یاری و دفاع از حضرت محمد، به کارگیری راهکاری اصولی جهت مبارزه با مقدسات مسلمانان را مورد تأکید قرار داد.
علی جمعه مفتی مصر پیش از برگزاری همایش "حمایت از رسول خدا " از همه دولتها، مؤسسات و سازمانهای اسلامی خواست به منظور یاری و دفاع از حضرت محمد همبستگی و اتحاد داشته باشند و با هرگونه اهانت به ادیان، انبیاء و اعتقادات مقابله کنند.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی سیستمی به منظور مقابله با عدم احترام به مقدسات و شریعت گفت: از همه مسلمانان با اختلافات مذهبی می خواهد تا جاییکه می توانند از این اختلافات دوری کنند.
مفتی اعظم قدس ساخت موزه تسامح در قدس را محکوم کرد
شیخ محمد حسین اجازه دادگاه عالی صهیونیستها جهت ساخت "موزه تسامح" در مأمن الله، قبرستان تاریخی مسلمانان در قدس را توسط شرکتهای اسرائیلی و سازمانهای آمریکایی محکوم کرد. شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین و خطیب مسجدالاقصی با اشاره به اینکه دادگاه عالی صهیونیستها به مؤسسه آمریکایی ویزنتال اجازه داده تا در قبرستان تاریخی مسلمانان در مأمن الله در قدس اشغالی موزه بسازد، اظهار داشت: این تصمیم خطرناک است و تعرض به اماکن اسلامی مسلمانان به شمار می رود، زیرا آنها حق و اجازه دخالت در امور مسلمانان را ندارند.
شیخ محمد حسین از همه سازمانها و شوراهای بین المللی خواست بر رژیم اشغالگر اسرائیل فشار آورند تا فعالیتهای خصمانه و متعرضانه صهیونیستها را متوقف کنند.
اتحادیه عرب ساخت "موزه تسامح" در قدس را محکوم کرد
اتحادیه عرب تصمیم دادگاه عالی صهیونیستی منبی بر اجازه ساخت "موزه تسامح" در مأمنالله قبرستان تاریخی مسلمانان در شهر قدس اشغالی را محکوم کرد. اتحادیه عرب در چارچوب تدابیر مداوم رژیم اشغالگراسرائیل مبنی بر یهودی سازی قدس و تعرض به آثار اسلامی و عربی مسلمانان، از کشورها، سازمانها و مؤسسات منطقه ای و بین المللی خواستار دخالت فوری برای توقف فعالیت صهیونیستها شد.
اتحادیه عرب با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: رژیم اشغالگر قدس به مهمترین مقدسات مسلمانان تعرض کرده و با توجه به قوانین بین المللی که حق تغییر در آثار تاریخی را نداشته، به این کار اقدام کرده است.
در ادامه این بیانیه اتحادیه عرب عملیات تخریب و تعرضاتی که یهودیان علیه شهروندان مسلمان در نوار غربی مرتکب می شوند، محکوم کرد و از شورای امنیت و شوراهای بین المللی خواست تا تدابیری لازم و فوری برای توقف ای تعرضات اتخاذ کنند.
صهیونیستها درصدد اجرای پروژه هیکل موهوم هستند
مدیر مؤسسه اسناد قدس با اشاره به اینکه صهیونیستها سعی در اجرای "پروژه استراتژی تکمیلی" دارند، گفت: یکی از این اقدامات که آنها هنوز موفق به اجرای آن نشدهاند، قرار دادن هیکل موهوم زیر مسجدالاقصی است تا به صورت تدریجی آن را به بالا منتقل کنند.
دکتر ابراهیم فنی مدیر مؤسسه اسناد قدس اظهار داشت: رژیم اشغالگر اسرائیل اینک دو پروژه را دنبال میکند تا در آینده آنها را اجرایی کند. یکی اجرای دو پروژه در ارتباط با مسجدالاقصی است که گشایش سالنهای زیر مسجدالاقصی از جمله آنها به شمار میرود تا هیکل موهوم را در آن قرار دهند و به صورت تدریجی به بالا منتقل کنند. همانگونه که به صورت تدریجی بر حرم ابراهیمی در شهر الخلیل تسلط یافتند. کاری که هنوز موفق به انجام آن در مسجدالاقصی نشدهاند.
ابراهیم فنی در ادامه یادآور شد: اقدام دوم قرار دادن هیکل موهوم به جای مسجدالاقصی، ساختن قصر پادشاهی و سیطره بر قبة الصخره محل معراج حضرت محمد (ص) است. در اندیشه تلمودی گفته میشود که "حجر الشرب" سنگی است که جهان بر آن متمرکز است و بر اساس متون مقدس بر روی این سنگ تابوت مقدس و الواح مقدس یافت شده است. یهودیان معتقدند که سنگ شرب بر روی این صخره که حضرت محمد (ص) به معراج رسیده است، قرار دارد. بنابراین به دست آوردن صخره یکی از اهداف آنها به شمار میرود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به فضا فرستاده میشود
ایستگاه فضایی اروپا اعلام کرد: به مناسبت شصتمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر، نسخهای از این اعلامیه را 14 نوامبر ( 24 آبان) به ایستگاه فضایی بینالمللی خواهد فرستاد.
ایستگاه فضایی اروپا اعلام کرد که نسخهای از اعلامیه جهانی حقوق بشر در 14 نوامبر ( 24 آبان) بهوسیله شاتل فضایی اندیور به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده خواهد شد.
راما یاد مشاور امور خارجه و حقوق بشر فرانسه این نسخه را در 7 نوامبر (17 آبان) به ژان ژاک دوردین مدیرکل ایستگاه فضایی بینالمللی خواهد داد. این نسخه در آزمایشگاه کلمبوس اروپا ایستگاه فضایی بین المللی نگهداری خواهد شد.
استعفای دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان در اعتراض به سخنان قرضاوی
محمد سلیم العوا دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان در اعتراض به سخنان ضد شیعی قرضاوی رئیس اتحادیه استفعا کرد.
نشست شورای امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان پشت درهای بسته زمانی برگزار شد که کشمکشهای بسیاری میان اعضای آن میان مخالفان و موافقان سخنان شیخ یوسف القرضاوی ایجاد شد. چرا که رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان ایران را متهم کرده بود با سرمایه گذاری میان اهل سنت، به ترویج تشیع می پردازد که این امر واکنشهای بسیاری را در پی داشت.
اختلاف و بحران در میان اعضای اتحادیه به حدی رسید که محمد سلیم العوا دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان استعفای خود را به رئیس شورای امنای اتحادیه در اعتراض به سخنان القرضاوی ارائه کرد، اما اعضا استعفای او را رد کرده و خواستار بازگشت او شدند.
شیخالازهر گفتگو با واتیکان را رد کرد
سخنگوی کلیسای کاتولیک مصر اعلام کرد: از شیخالازهر دعوت کرده در نشست "کلمه مشترک" در واتیکان که به منظور گفتگو با رهبر کاتولیکهای جهان برگزار میشود شرکت کند، اما محمد سید طنطاوی اعلام کرده که هرگز در این نشست شرکت نخواهد کرد.
کلیسای کاتولیک مصر اعلام کرد: 24 اندیشمند مسلمان سهشنبه 14 آبان ماه به واتیکان سفر و با پاپ بندیکت شانزدهم و کارشناسان کلیسای کاتولیک دیدار و درباره راههای غلبه بر جهل دوجانبه میان اسلام و مسیحیت گفتگو میکنند.
کلیسای کاتولیک مصر با صدور بیانیهای اعلام کرد که این نشست نخستین گردهمایی کاتولیک و مسلمانان به شمار میرود تا طی آن کرامت انسان مورد بررسی قرار گیرد.
ژان قلتة سخنگوی کلیسای کاتولیک مصر تصریح کرد: از تعدادی رهبران مسلمان برجسته دعوت کرده در این نشست مشارکت کنند. به طور مثال از محمد سید طنطاوی شیخ الازهر و شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان دعوت کرده با توجه به نیاز کشورهای جهان به گفتگو در این نشست مشارکت کنند.
محمد سید طنطاوی طی گفتگو با روزنامه المصری الیوم اظهار داشت که هرگز در این نشست مشارکت نمیکند اما درباره عدم مشارکتش هیچ توضیحی نداد.
این در حالی است که پس از سخنرانی اهانتآمیز پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان به مسلمانان، شیخ الازهر هرگونه گفتگو با واتیکان را تا عذرخواهی رسمی پاپ از تصریحات خود به صورت واضح و صریح و اعتراف به اشتباهش متوقف کرده است. پاپ بهکرات نسبت به وضعیت به وجود آمده به دنبال سخنرانی خود ابراز تأسف کرده است.
بحران مالی کنونی بهترین فرصت برای مقایسه بانکهای اسلامی و غربی است
یوسف حسین کمال با بیان اینکه بحران مالی کنونی فرصتی برای بانکهای اسلامی به شمار میرود تا در آن سرمایهگذاری شود، گفت: اقتصاد کنونی جهان فرصتی برای بازنگری و مقایسه میان سازمانهای اقتصادی اسلامی و غیر اسلامی را فراهم کرده است.
یوسف حسین کمال وزیر امور مالی قطر با اشاره به اینکه شرایط کنونی که اقتصاد جهان دچار آن است بهترین فرصت برای بانکهای اسلامی به شمار میرود، اظهار داشت: دراین شرایط بانکهای اسلامی سرشار از سرمایه میشوند.
وی با اشاره به تشریک مساعی در سرمایهگذاری و اجرای طرحهای جدید در کشورهای اسلامی یادآور شد: اجرای طرحهای مشترک با همکاری مؤسسات و سازمانهای اسلامی منجر به بهرهگیری از سرمایههای مسلمانان در بانکها و کشورهای اسلامی خواهد شد. بحران مالی کنونی محدود به مرزهای جغرافیایی نمیشود بلکه شامل همه کشورها میشود.
"دفاع زن در مقابل خشونت مرد" در مصر بررسی شد
در پی صدور فتوایی در عربستان مبنی بر "دفاع زن از خودش در مقابل خشونت مرد" مجمع مطالعات اسلامی الازهر با گردهم آوردن آرای موافق و مخالف این فتوا نهم آبانماه نشستی را در قاهره برگزار کرد.
صدور فتوای اخیر یکی از علمای عربستان درباره "دفاع زن از خودش در مقابل خشونت مرد" جدالهای بسیاری را در مصر میان علمای الازهر بر انگیخته است که برخی از آنها با این فتوا موافقت و برخی دیگر با آن مخالفت کردند. به طوری که هر گروه دلایل شرعی و قانونی خود را مطرح کرده است.
مجمع مطالعات اسلامی الازهر به عنوان عالیترین شورای شرعی در مصر، طی نشست ماهانه خود که دیروز پنجشنبه 9 آبان ماه به ریاست دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر برگزار شد، این مسئله را مورد بررسی قرار داد.
شیخ عبدالحمید اطرش رئیس کمیته فتوای الازهر از موافقان فتوای مذکور اظهار داشت: از نظر شرعی زن باید از خودش در مقابل مرد دفاع کند. هرانسانی باید از خود دفاع کند و این مسئله هیچ تمایزی میان زن و مرد، بزرگ و کوچک قائل نیست و همه مساوی و برابر هستند.
دکتر مصطفی شکعه عضو مجمع مطالعات اسلامی با رد این فتوا تصریح کرد: این فتوا به بنیان خانواده در اسلام ضرر میرساند و به جای اینکه خانواده از محبت و مودت بهرهمند شوند، از خشونت و ضرب و شتم استفاده میکنند. شریعت اسلام به مرد اجازه نمیدهد که همسرش را مورد ضرب و شتم قرار دهد بلکه میخواهد او را تنبیه معنوی کند در غیر این صورت این مسئله به دشمنی در زندگی تبدیل میشود.
شیخ محمود عاشور معاون سابق الازهر و عضو مجمع مطالعات اسلامی الازهر نیز با عدم پذیرش این فتوا یادآور شد: این فتوا به تخریب خانه و خانواده دعوت میکند. در حالی که در شیوه اسلام قرآن کریم استفاده از این شیوه را منع کرده است.
دکتر احمد سایح استاد دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر مصر با اشاره به اینکه حق زن دفاع از خود در مقابل خشونت مرد است، گفت: زن و مرد در حقوق و وظایف مساوی و برابر هستند و زن مانند مرد در اسلام دارای حق و حقوقی است که باید از آن دفاع کند.
عبدالمحسن عبیکان از علمای سعودی اخیرا با صدور فتوایی، اعلام کرد: زنان میتوانند در دفاع از خود همسرشان را مورد ضرب و شتم قرار دهند. حتی اعتقاد دارد که اگر مردی تلاش کرد همسر خود را به قتل برساند و اگر کشتن تنها راه نجات زندگی زن بود، زن میتواند همسر خود را به قتل برساند، اما پیش از آن باید از تمام راههای ممکن برای دفاع از خود در مقابل خشونت استفاده کند.
تحصیل یا عدم تحصیل دانشجویان مسیحی در دانشگاه الازهر بررسی میشود
پس از درخواست وکیل قبطی مصر جهت تحصیل دانشجویان مسیحی در دانشگاه الازهر، قرار است هفته آینده نشستی مشترک با حضور علمای مصری و غیرمصری برگزار شود تا تحصیل یا عدم تحصیل مسیحیان در این دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
پس از اینکه وکیل مسیحی قبطی مصر دادخواستی قضایی علیه دانشگاه الازهر مصر ارائه کرد تا دانشجویان مسیحی در این دانشگاه تحصیل کنند از مقامات بینالمللی خواست تا بر این کشور فشار وارد کنند تا دانشجویان مسیحی بتوانند در الازهر تحصیل کنند.
دکتر حسین عویضه از اعضای هیئت علمی دانشگاه الازهر مصر اظهار داشت: هفته آینده نشستی مشترک با حضور علمای مصری و غیرمصری برگزار میشود که این نشست تصمیم خود را به حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور میدهند تا از هر گونه تعرض به اساس این دانشگاه قدیمی جهان جلوگیری به عمل آید.
دکتر محمد دسوقی استاد دانشکده دارالعلوم دانشگاه قاهره اظهار داشت: دانشگاه الازهر باید شدت یکسری قوانین خود را کاهش دهد؛ زیرا این مسئله با اسلام و آموزههای آن در تعارض است. چراکه میان مسلمانان و مسیحیان روابط تاریخی عمیق و ریشهداری وجود داشته است.
دکتر احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر نیز شرط قبول مسیحیان الازهر را حفظ قرآن کریم و مدرک تحصیلی از دبیرستانهای الازهر خواند و افزود: ما در این دانشگاه شریعت اسلام و احکام و اصول اسلامی و شرعی را تدریس میکنیم. اما اگر مسیحیان در این دانشگاه تحصیل کنند دانشگاه به افراط، تعصبات فکری و حساسیت متهم میشود.
"درمان با قرآن" واحد تخصصی رشته روانشناسی میشود
مؤسسه آموزشی عربستان اعلام کرد: درس "درمان با قرآن" به عنوان واحد تخصصی روانشناسی در دانشگاهها و دانشکدههای این کشور تدریس خواهد شد. مؤسسه آموزشی عربستان با اعلام این خبر تصریح کرد: در واقع ارائه درس "درمان با قرآن" شبیه به انرژی درمانی در دانشگاههای جهان است که در این شیوه از آیات قرآن به منظور تأثیر مثبت در روح و روان بهره گرفته می شود.
دکتر هانم یارکندی استاد بهداشت روانی دانشکده زنان مکه با اشاره به اهمیت تدریس روانشناسی با بهره گیری از کتاب و سنت نبوی و چگونگی درمان با قرآن و عبادت تصریح کرد: اهمیت این مسئله در ارتباط با علم روانشناسی و درمانهای روحی از طریق قرآن و سیره نبوی کم نیست.
وی در ادامه به ارتباط تدریس این درس به روان انسان اشاره کرد و افزود: درس "درمان با قرآن کریم" برای دانشجویان روانشناسی خلق و خوی انسان را نشان می دهد که نفس و طبیعت انسان چگونه باید باشد و راههایی برای درمان آن بیان می کند تا درمان را تسهیل کند.
دکتر هانم یارکندی با اشاره به اینکه پیش از این تحقیقاتی بر روی غیر مسلمانان انجام گرفته که نشان داده بیماری بسیاری از غیرمسلمانان با شنیدن قرائت قرآن کریم رفع شده است، به آیه "فیه شفاء للناس" اشاره کرد و گفت: قرآن برای مردم درمان است که مسلمانان و غیرمسلمانان را در برمی گیرد.
دین اسلام در مدارس آلمان تدریس میشود
مدارس آلمان با استقبال از کتاب درسی جدید "سفیر"، این کتاب را با هدف آشنا کردن مسلمان مدارس دولتی آلمان با مبانی و تعالیم اسلام تدریس میکنند. مدارس دولتی آلمان از کتاب جدیدی که بنا است برای دانش آموزان مسلمان تدریس شود، استقبال کردند.
تدریس اسلام در مدارس دولتی آلمان با هدف آموزش مبانی و اصول اسلام برای دانش آموزان مسلمان انجام میگیرد. این کتاب جدید درسی با عنوان "سفیر" موضوعات اصلی دین اسلام را در 15 فصل ارائه میکند که آشنا کردن دانشآموزان مسلمان با دین و پیامبر خود، نزول قرآن، چگونگی انجام شعائر دینی از جمله آنها به شمار میروند.
بر اساس سرشماری درباره آموزش اسلام در مدارس آلمان اینک 150 معلم در برابر 750 هزار دانش آموز مسلمان آلمانی قرار دارند که نشانگر نیاز دانش آموزان مسلمان به معلمانی است تا بتوانند دین اسلام را در مدارس تدریس کنند.
آکادمی اسلامی محیط زیست تأسیس میشود
مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در نشست وزیران محیط زیست سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به اینکه این نشست زمینههای همبستگی مسلمانان را فراهم میکند، گفت: آکادمی اسلامی محیط زیست تأسیس میشود.
شرکتکنندگان در نشست وزیران محیط زیست سازمان کنفرانس اسلامی که جمعه 10 آبان ماه در رباط پایتخت مراکش برگزار شد بر ضرورت قرار دادن دستگاههای اجرای جهت همکاری مشترک در زمینههای محیط زیست و توسعه آن تأکید کردند.
دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با اشاره به اینکه این نشست زمینههای همبستگی مسلمانان را فراهم میکند تا با همدیگر ارتباط و تعامل بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: بر این اساس سازمان مطالعات لازم برای اجرای تأسیس آکادمی اسلامی محیط زیست و پیشرفت را اجرایی خواهد کرد. فعالسازی تصمیمات گذشته در راستای اهداف مشترک و همکاری در زمینه محیطزیست نقش مهمی دارد.
امیر ترکی بن ناصر بن عبدالعزیز رئیس همایش مذکور با بیان اینکه این هماش به مرحله جدید از فعالیتهای اسلامی مشترک در زمینه محیطزیست و توسعه رسیده است و افقهای جدیدی را مقابل مسلمانان در جهان اسلام باز میکند تا همکاری بر اساس همبستگی اسلامی تثبیت و تحکیم یابد، به طرح مرکز اسلامی اطلاعات محیطزیست در چارچوب برنامههای همایش اشاره کرد.
سومین نشست وزیران محیط زیست سازمان کنفرانس اسلامی از 29 تا 31 اکتبر ( 8 تا 10 آبان ماه) به دعوت سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در مراکش برگزار شد.
دایرةالمعارف فقهی - اقتصادی تدوین میشود
مجمع بینالمللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی از اتمام کار تحقیق و بررسی برای تدوین دایرةالمعارف فقهی - اقتصادی جهت بررسی مسائل و مشکلات اقتصاد اسلامی خبر داد.
دکتر عبدالسلام عبادی دبیرکل مجمع بین المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی با ارائه این خبر تصریح کرد: این دایرةالمعارف زمینهای برای احیای میراث مستند مرتبط با اقتصاد اسلامی و بهبود روند مطالعه در اقتصاد اسلامی و بانکهای اسلامی به شمار میرود. این دایرةالمعارف با هدف ارائه احکام تعامل بانکی معاصر با سودهای آن، تعامل بانکهای اسلامی با سود، بیمه، احکام بازارهای مالی و همچنین بررسی و تحقیق درباره زکات و دیگر مسائل مرتبط با اقتصاد اسلامی تدوین میشود.
نقش زنان در شکوفایی اقتصادی کشورهای اسلامی بررسی میشود
چهارمین گردهمایی "نقش زنان در شکوفایی اقتصادی کشورهای اسلامی" از 12 تا 14 آبان ماه در سوریه برگزار میشود. ارائه نقش زنان کارآفرین در جوامع اسلامی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهای اسلامی، افزایش ارتباط اقتصادی به منظور مبارزه با آثار منفی جهانی شدن، تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، ارتباطی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی این گردهمایی بررسی میشوند.
در این گردهمایی سه روزه موضوعاتی چون نقش: فرهنگ، رسانهها، گردشگری در توسعه شکوفایی اقتصادی مداوم، نقش زنان در توسعه اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و ارائه تجارب و اطلاعات اقتصادی زنان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
همایش "نقش زن در توسعه کشورهای اسلامی" برگزار میشود
دومین همایش "نقش زن در توسعه کشورهای اسلامی" با حضور وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 25 و 26 نوامبر ( 5 و 6 آذر) در مصر برگزار میشود. دومین همایش "نقش زن در توسعه کشورهای اسلامی" با هدف اطلاع رسانی از وضعیت زنان در جهان اسلام 5 و 6 آذرماه در قاهره پایتخت مصر برگزار می شود.
بر اساس تعهدات سیاسی کشورهای اسلامی در اجلاس سران مکه در سال 2005، اهداف و استراتژیهای جدید به منظور تلاش برای فعال سازی نقش زنان در توسعه جوامع اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این همایش وضعیت زنان مسلمان، راهکارها و وسایل ضروری جهت مشارکت بیشتر زنان در توسعه جوامع اسلامی، تحکیم نقش زنان در توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی بررسی می شوند.
نشست "معرفی اسلام در کشورهای غیر اسلامی" برگزار میشود
نشست "معرفی اسلام در کشورهای غیر اسلامی" با هدف معرفی اصول و ارزشهای اسلام به مردم جهان از 3 تا 5 ذیحجه (12 تا 14 آذرماه) در مکه برگزار میشود. در نهمین نشست انجمن جهانی مسلمانان با عنوان"معرفی اسلام در کشورهای غیراسلامی" کارشناسان و استادان دانشگاههای اسلامی مشارکت کرده و طرحهایی علمی به منظور معرفی اسلام در جهان را معرفی میکنند.
در این نشست مبلغان راهکارهایی را جهت تحقق اهداف بلندپایه اسلام ارائه میکنند. هدف از برگزاری این نشست معرفی حقیقت اسلام، اصول و ارزشهای آن به مردم جهان عنوان شده است تا آغازی برای معرفی اسلام و اصول آن برای حل مشکلات انسانی باشد. معرفی تلاش کشورها و سازمانهای اسلامی در معرفی اسلام، تبیین محدودیتها و موانع معرفی اسلام، آینده معرفی اسلام سه محور قابل بحث و بررسی در این نشست به شمار میروند.
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