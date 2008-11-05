بوستانها برای ترد معلولان و جانبازان مناسب سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس پژمان الله وردی زاده افزود: به منظور رفاه حال جانبازان و معلولان و استفاده این عزیران از امکانات موجود در بوستانها، با اجرای یک طرح جهادی موضوعی، تمام بوستانهای منطقه به طرح ویلچر گذر مجهز شد.

وی تصریح کرد: پیش از این برای جلوگیری از ورود موتورسواران به داخل بوستانها و فضاهای سبز منطقه از موانع U شکل استفاده می شد. این موانع اگر چه مانع از ورود موتورسواران می شد اما محدودیت هایی نیز برای معلولان و کسانی که از ویلچر استفاده می کنند بوجود می آورد.

الله وردی زاده افزود: طرح ویلچر گذر برای اولین بار در کشور در شهرداری منطقه چهار استفاده شد و با استفاده از این طرح از این پس تمامی معلولانی که از ویلچر استفاده می کنند می توانند به راحتی وارد بوستانها و فضاهای سبز شوند در حالی که همچنان موتورسواران قادر به ورود به بوستان ها نخواهند بود.

وی در ادامه به مناسب سازی معابر منطقه جهت تردد آسان معلولان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در 17 تقاطع مناسب سازی معابر برای معلولان و جانبازان انجام شده و این کار نیز با جدیت در منطقه دنبال می شود.