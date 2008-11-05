محمد ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان، به استناد دستورالعمل ابلاغی و با همکاری اتحادیه مرغداران ماکیان شرق استان، نسبت به خرید گوشت منجمد «شیرینگ پک» از قرار هر کیلو 26 هزار و 500 ریال اقدام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بابت بهای گوشت تحویلی نسبت به تأمین نهاده های مورد نیاز (ذرت و کنجاله سویا) و یا تسویه حساب ریالی اقدام می نماید.

مدیر پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی یادآور شد: خرید مرغ از تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد و گوشت خریداری شده ضمن ذخیره سازی به استان های همجوار از جمله سیستان و بلوچستان ارسال می شود.